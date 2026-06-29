Οι επιπτώσεις του κύματος καύσωνα στη Βρετανία

Σταδιακά υποχωρεί το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας πίσω του θερμοκρασίες ρεκόρ, πρωτοφανή πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, διακοπές στη λειτουργία σχολείων και σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Ήδη από το πρωί επικρατούν πιο δροσερές συνθήκες, με βροχές κυρίως στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Αν και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν προβλέπεται επανάληψη των ακραίων συνθηκών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Το κύμα καύσωνα χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως πρωτοφανές για τον Ιούνιο, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 37,3 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το εθνικό ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για τον μήνα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, ενώ οι Υγειονομικές αρχές ενεργοποίησαν το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για μεγάλο μέρος της Αγγλίας.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στο σύστημα υγείας. Τουλάχιστον τρία μεγάλα νοσοκομεία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Περισσότερα από 362 προγραμματισμένα εξωτερικά ραντεβού ακυρώθηκαν, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν υπερθέρμανση σε μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας και ακτινοθεραπείας. Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν προβλήματα στα συστήματα ψύξης και στις υποδομές πληροφορικής αρκετών νοσοκομείων. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, δέχθηκε 8.869 κλήσεις μέσα σε ένα μόνο 24ωρο ενώ αντιμετώπισε 688 περιστατικά άμεσου κινδύνου για τη ζωή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην ιστορία της σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν σημαντικά και τις υποδομές της χώρας. Περισσότερα από 2.600 σιδηροδρομικά δρομολόγια καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν λόγω των περιορισμών ταχύτητας που επιβλήθηκαν για την προστασία του δικτύου, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στο Μετρό του Λονδίνου. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1.000 σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία παρέμειναν κλειστά ή τερμάτισαν νωρίτερα τη λειτουργία τους, ενώ η εταιρεία ύδρευσης South East Water επέβαλε απαγόρευση χρήσης λάστιχου ποτίσματος στην περιοχή του Κεντ, μια και η κατανάλωση νερού έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τον καύσωνα, κυρίως από πνιγμούς σε λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες, όπου είχαν μεταβεί για να αναζητήσουν δροσιά. Οι βρετανικές αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων που συνδέονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες θα γίνει γνωστός τις επόμενες εβδομάδες, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης των αιτιών θανάτου.

Πέρα από τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο πλήγμα στην παραγωγικότητα. Τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία, η μεταποίηση και οι μεταφορές επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, ενώ σύμφωνα με την Oxford Economics ακόμη και ένα τετραήμερο κύμα καύσωνα μπορεί να μειώσει έως και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες την τριμηνιαία αύξηση της παραγωγικότητας στη δυτική Ευρώπη.

Η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα επεισόδια ακραίας ζέστης γίνονται πλέον συχνότερα και εντονότερα, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιστήμονες τονίζουν ότι το φετινό κύμα καύσωνα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως η χώρα καλείται να προσαρμόσει τις υποδομές, τις υπηρεσίες υγείας και τα δίκτυα μεταφορών σε ένα μέλλον με περισσότερες και ισχυρότερες περιόδους ακραίας ζέστης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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