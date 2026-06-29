Σε αναζήτηση ομάδας ο Μάρκο Λιβάγια

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάρκο Λιβάγια, υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα (ξενύχτησε) και τιμωρήθηκε από τον προπονητή του την επόμενη μέρα στην προπόνηση της Χάιντουκ Σπλιτ. Ο 33χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός αντέδρασε και τελικά η διοίκηση αποφάσισε να του λύσει το συμβόλαιο.

Αυτό σημαίνει πως ο ικανότατος ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος και δεν αποκλείεται κάποια ελληνική ομάδα να δείξει ενδιαφέρον (ακόμη δεν έχει εκφραστεί κάποιο). Ο Λιβάγια έχει καλό όνομα και στην Ιταλία, ενώ τα τελευταία χρόνια έκανε τη διαφορά στην πατρίδα του, καθώς ήταν με διαφορά ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Κροατία.

Πηγή: skai.gr

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