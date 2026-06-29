Βενεζουέλα: Επιζώντες μετά από εκατοντάδες ώρες εγκλωβισμού μετά το σεισμό

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται στην κυριολεκτικά ισοπεδωμένη, από τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ, Βενεζουέλα.

Όμως μέσα στον όλεθρο, ελπίδα δίνουν οι συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης που «έρχονται στο φως της δημοσιότητας», καθώς άνθρωποι εντοπίζονται ζωντανοί ακόμη και μετά από τέσσερις ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, αποδεικνύοντας πως η ελπίδα παραμένει ζωντανή.

Οι 106 ώρες εγκλωβισμού

Ένας 21χρονος άνδρας στην πολιτεία Λα Γκουάιρα απεγκλωβίστηκε από ομάδες διάσωσης της Βενεζουέλας, του Μεξικού και του Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Άαρον Λεβί Καντίγιο Βάργκας εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια στην πόλη Καραβαλέδα, ωστόσο ανάμεσα στους διασώστες και τον νεαρό βρισκόταν η σορός ενός άλλου ανθρώπου, γεγονός που δυσκόλεψε την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

A rescue team from El Salvador is working to pull 21-year-old Aaron Levi Cantillo Vargas from the rubble of a collapsed building in La Guaira, five days after the twin earthquakes that struck Venezuela.



🇸🇻🇻🇪

pic.twitter.com/TOlZrYfEb5 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Ο 21χρονος, ο οποίος είχε παραμείνει παγιδευμένος για 106 ώρες, λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Την έβγαλαν ζωντανή, μαζί με το 18 ημερών μωρό της

A US search and rescue team successfully pulled a mother and her infant alive from beneath collapsed rubble during ongoing disaster response efforts.



The rescue offered a rare moment of hope as emergency crews continue searching for survivors. pic.twitter.com/h3i1Hz3woK — Shogri (@shogri786) June 29, 2026

Συγκλονιστική είναι και η ιστορία της Νταγιάνα Πατίνο, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια του κατεστραμμένου διαμερίσματός της μαζί με το μόλις 18 ημερών μωρό της.

Η Πατίνο βρισκόταν στον όγδοο όροφο πολυκατοικίας στη Λα Γκουάιρα όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Όπως περιέγραψε, προσπάθησε αμέσως να προστατεύσει το μωρό της, όμως αισθάνθηκε σαν να «πετούσε», πριν εγκλωβιστεί κάτω από χώματα και συντρίμμια.

«Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου, γιατί πετούσα. Χτύπησα πάνω σε έπιπλα», ανέφερε. Η ίδια και ο γιος της, Χουάν Νταβίντ, παρέμειναν παγιδευμένοι μέχρι που οι κραυγές της ακούστηκαν από τους διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.

«Όσο εκείνος ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι ανέπνεε ακόμη», είπε η μητέρα.

Η εικόνα της διάσωσης έκανε τον γύρο του κόσμου, με τον μικρό Χουάν Νταβίντ να γίνεται σύμβολο ελπίδας για τη Βενεζουέλα, λεηλατήθηκε από τους δύο σεισμούς μετρώντας πλέον τουλάχιστον 1.450 νεκρούς.

«Γεννήθηκα ξανά»

Παράλληλα, μια ακόμη συγκλονιστική ιστορία είναι αυτή της 60χρονης Μπέλκις Χοσεφίνα Μπαρέτο Γκαρσία, η οποία διασώθηκε έπειτα από 86 ώρες κάτω από τα ερείπια κτιρίου στην Καραβαλέδα.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι προσευχόταν συνεχώς για να βρεθεί ζωντανή και προσπαθούσε να δώσει σημάδια στους διασώστες χτυπώντας τις πέτρες με ένα μεταλλικό αντικείμενο.

«Όλα ήταν μαύρα. Δεν μπορούσα ούτε να δω τα χέρια μου», είπε. Όταν άκουσε τους διασώστες να πλησιάζουν, φώναξε: «Είμαι εδώ, είμαι ζωντανή!».

Η Μπαρέτο Γκαρσία ανασύρθηκε μέσα από ένα μικρό άνοιγμα και περιέγραψε τη στιγμή ως μια νέα γέννηση της.

«Βγήκα λίγο- λίγο, με μεγάλη δυσκολία, σαν ένα μωρό που γεννιέται».

«Είδα το φως, κυριολεκτικά είδα το φως. Και τότε άρχισα να κλαίω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ξαναγεννήθηκε».

🙏 RESCATAN CON VIDA A UNA MUJER TRAS 86 HORAS BAJO LOS ESCOMBROS EN VENEZUELA



Una mujer de 60 años fue rescatada con vida luego de permanecer aproximadamente 86 horas atrapada bajo los escombros de un edificio que colapsó durante los devastadores terremotos que sacudieron… pic.twitter.com/uFlTJUxZgl — CANAL 26 (@canal26noticias) June 29, 2026

Παρά τον τραυματισμό στο πόδι και τους μώλωπες, η 60χρονη βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Xιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Ο απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε σε 1.450 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει χθες, Σάββατο, ο Ροδρίγκες ήταν 1.430 νεκροί.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.

Πηγή: skai.gr

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