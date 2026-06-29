Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Μερτς

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων με τη Γερμανία και ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι αμοιβαίες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την προσδοκία του ότι η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα καταδείξει ισχυρή βούληση για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση του «Διατλαντικού Δεσμού». Δήλωσε, επίσης, ότι η Τουρκία επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και εργάζεται για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και την αναβίωση της διπλωματικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

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