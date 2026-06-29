ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την ιρανική πλευρά την Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε η Λέβιτ σε συνέντευξή της στο Fox News τη Δευτέρα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι στο περιθώριο των υψηλού επιπέδου επαφών θα πραγματοποιηθούν και τεχνικές συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να συνεχιστεί η ειρηνευτική διαδικασία, ενώ διευκρίνισε πως οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν παράλληλα με τις ευρύτερες πολιτικές επαφές.

Πηγή: skai.gr

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