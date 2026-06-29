Φωτιά στην Καλλιθέα: Ο ντελιβεράς οργάνωσε τους περαστικούς για να σώσουν την 75χρονη -Έπεσε κρατώντας μια σημαία

Ο διερχόμενος ντελιβεράς ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση της 75χρονης που κινδύνεψε το μεσημέρι της Κυριακής μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο σπίτι στην Καλλιθέα.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του φλεγόμενου σπιτιού και τότε ο ντελιβεράς την παρότρυνε να πηδήξει για να σωθεί, αφού τη διαβεβαίωσε ότι θα την έπιανε και θα ήταν ασφαλής. «Πήδα γιαγιά θα σε πιάσω» της είπε.

Ο άνδρας αυτός έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του και οργάνωσε τους περαστικούς που βρέθηκαν κοντά του για να βοηθήσουν όλοι μαζί την ηλικιωμένη η οποία έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο.

Τους οργάνωσε, λέγοντάς τους να κάνουν ένα πλέγμα, με τα χέρια ώστε να την πιάσουν όταν θα πέσει.

«Δόξα το θεό, σώσαμε μια ζωή» είπε ο ντελιβεράς, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, μένει 40 χρόνια στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η γυναίκα πέφτοντας από το μπαλκόνι πήρε μαζί της και την ελληνική σημαία, πιθανότατα για να έχει κάτι να κρατηθεί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο της διώροφης μονοκατοικίας στην Καλλιθέα, στη διασταύρωση των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, την ώρα που η 75χρονη ξεκουραζόταν στο σπίτι της μαζί με τον 80χρονο άνδρα της. Εκείνος πρόλαβε να εγκαταλείψει το κτίριο από την πίσω έξοδο, μέσω του γκαράζ. Αντίθετα, η 75χρονη σύζυγός του, που αρχικά δίσταζε να κατέβει, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Όταν οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια και το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες, η γυναίκα παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι, χωρίς να έχει διέξοδο.

Η 75χρονη γυναίκα και ο 80χρονος άνδρας της παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο άνδρας με τραύμα στο πόδι και η γυναίκα με αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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