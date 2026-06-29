Ο Αντώνης Σαμαράς - κι ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα - προέβη σε μία τοποθέτηση υπέρ της κυβέρνησης του Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι το Τελ Αβίβ αντιτίθεται ξεκάθαρα στα νεοοθωμανικά σχέδια του Ερντογάν:

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού.

Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».

Πηγή: skai.gr

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