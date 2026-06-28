Νέες, σοκαριστικές πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα, στη διασταύρωση των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο την ώρα που ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, ξεκουραζόταν.

Ο ηλικιωμένος άνδρας πρόλαβε να εγκαταλείψει το κτίριο από την πίσω έξοδο μέσω του γκαράζ. Αντίθετα, η 75χρονη σύζυγός της, που αρχικά δίσταζε να κατέβει, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Όταν οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια και το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες, η γυναίκα παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι, χωρίς να έχει διέξοδο.

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Ενώ η ίδια καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια και οι περαστικοί παρακολουθούσαν έντρομοι από κάτω, ένας διανομέας (ντελιβεράς) που περνούσε από το σημείο έτρεξε αμέσως να τη σώσει.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γυναίκα κι ένας άνδρας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16.00 σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική , ένας άνδρας 80 ετών, με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών, με αναπνευστικά προβλήματα, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι και η ιδιοκτήτρια της οικίας, σύμφωνα με αναφορές, πήδηξε από τον πρώτο όροφο, προκειμένου να απομακρυνθεί για να γλιτώσει από τη φωτιά, έπειτα από προτροπή πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να την βοηθήσουν, και οι οποίοι στη συνέχεια κατάφεραν να την συγκρατήσουν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.



Πηγή: skai.gr

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