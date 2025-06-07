Γιαννακόπουλος: «Εγώ τιμωρήθηκα για ένα κ...δάχτυλο, είμαι περίεργος να δω αν θα επιτρέψουν να μην τιμωρηθεί ο Φουρνιέ»

Για τα όσα συνέβησαν στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ μίλησε μέσω story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο σχολιάζει πως ο Γάλλος δεν αποβλήθηκε μετά την άσεμνη χειρονομία του προς οπαδούς, περιμένοντας παράλληλα την τιμωρία του Γάλλου - στεκόμενος σε αυτήν που επιβλήθηκε στον ίδιο μετά τις χειρονομίες του στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά:

«Δηλαδή ο κύριος Παπαπέτρου, ο άριστος διαιτητής αυτός, χωρίς καμία πλάκα, δεν απέβαλε τον Φουρνιέ για την ενέργεια που έκανε δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα και δεν λέω τι άλλο γιατί είναι χυδαίο και υπάρχουν και μικρά παιδιά που ακολουθούν. Αλλά τον έβγαλαν από το γήπεδο με τεχνική και κάτι άλλο γράφει το φύλλο αγώνα.

Όλη η Ελλάδα είδε. Εγώ τιμωρήθηκα για ένα κ...δάχτυλο και γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Αυτό δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Είμαι πολύ περίεργος να δω ο αθλητικός δικαστής, η Πολιτεία, ο οποιοσδήποτε εάν θα επιτρέψει να μην τιμωρηθεί ο κύριος Φουρνιέ».

