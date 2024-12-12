Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-2 από τη Βεστφαλία απέναντι στην Ντόρτμουντ με τον Λαμίν Γιαμάλ να αναδεικνύεται κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Ο 17χρονος άσος, που είχε την ασίστ στο γκολ της νίκης από τον Φεράν Τόρες στο 85’ ήταν ιδιαίτερα γλαφυρός στις δηλώσεις που έκανε on camera μετά το παιχνίδι.

«Κατουριόμουν και δεν με άφηναν να πάω στην τουαλέτα, γιατί έπρεπε να πάω να δώσω δείγμα για ντόπινγκ κοντρόλ», είπε με την παιδική αφέλεια της ηλικίας του σε ζωντανή μετάδοση ο νεαρός μεσοεπιθετικός εξηγώντας την μικρή καθυστέρηση στις δηλώσεις του.

«Πήραμε το μάθημά μας από τον αγώνα με την Μπέτις και αυτή τη φορά καταφέραμε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς», ανέφερε για τον αγώνα ο Γιαμάλ, που μετρά 6 γκολ και 12 ασίστ σε 20 αγώνες την τρέχουσα περίοδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.