Στο... εξωτικό Σριούσμπερι φιλοξενείται απόψε (22:00, Cosmote Sport 5 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Νιου Σέιντς με στόχο το πρώτο του διπλό στη league phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από 5-1-0 σε όλες τις διοργανώσεις και έκαναν σεφτέ στην Ευρώπη με το εντός έδρας 1-0 επί της Ελσίνκι πριν από δύο εβδομάδες, με τη νίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να μπει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης το «τριφύλλι».

Οι Ουαλοί από τη μεριά τους έχουν μία νίκη και τρεις ήττες στον θεσμό, συνεπώς και αυτοί ψάχνουν την υπέρβαση κόντρα στον ελληνικό σύλλογο προκειμένου να μείνουν στο κόλπο.

«Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, πάντα παίζεις τον επόμενο αγώνα για να κερδίσεις ανεξάρτητα από το τι διακυβεύεται. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε υπολογισμούς, κοιτάμε μόνο το επόμενο ματς.

Η Νιου Σέιντς έχει φιλοδοξίες, έχει συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, που θα πρέπει να εξουδετερώσουμε» ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Ρούι Βιτόρια, ο οποίος δεν υπολογίζει τον ασθενή Πελίστρι, που έμεινε στην Αθήνα, καθώς και τον παραγκωνισμένο Σπόραρ.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η πρώτη φορά που η Νιου Σέιντς θα βρεθεί αντιμέτωπη με ομάδα από την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό από τη μεριά του να έχει παίξει με τη Σουόνσι στο Κύπελλο Κυπελλούχων το 1989, παιρνόντας στον 2ο γύρο με μία νίκη (3-2) και μία ισοπαλία (3-3).

Οι πιθανές ενδεκάδες

Νιου Σέιντς (Κρ. Χάρισον): Ρόμπερτς, Μπέικερ, Πασκ, ΜακΓκέιχι, Ντέιβις, Ντάνιελς, Γουίλιαμς, Ρέντμοντ, Γουίλιαμς, ΜακΜάνους, Κλαρκ

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Αράο, Ουναΐ, Τετέ, Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς

Διαιτητής: Ρεϊτάλα (Φινλανδία)

Βοηθοί: Χόνκανεν, Γιάντουνεν (Φινλανδία)

4ος: Μούνουκα (Φινλανδία)

VAR: Αουρελιάνο, Αμπίσο (Ιταλία)

