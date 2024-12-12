Ολυμπιακός: Το ρίσκο με Μενσά και η εξήγησή του

Όπως πολλάκις συνηθίζει με τις μεσούσης της σεζόν προσθήκες που κάνει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός, αιφνιδίασε με την επιλογή του Νέιθαν Μενσά. Ο 26χρονος Γκανέζος σέντερ είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό και ξεκάθαρα, εκτός όλων των άλλων που θα επιχειρήσουμε με ιδιαίτερο ρίσκο να αναλύσουμε, είναι μια επιλογή που δεν προσφέρει την ασφάλεια που θα πρόσφερε ένας παιγμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο παίκτης. Από την στιγμή που η επιμονή του Φίλιπ Πετρούσεφ να αποχωρήσει και το πρόβλημα υγείας του Μόουζες Ράιτ, οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στην αγορά Δεκέμβρη μήνα, όμως, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να βρεις κάτι που να ταιριάζει 100% στα «θέλω» σου.



Ο Μενσά, του οποίου τα πεπραγμένα οι περισσότεροι είδαμε μέσω κάποιων φάσεων σε βίντεο στο διαδίκτυο λίγο μετά την ανακοίνωσή του, δεν είναι σε καμία περίπτωση αντί-Ράιτ. Δεδομένο πρώτο, είναι πως ο κόουτς Μπαρτζώκας και ορθώς, δεν έψαχνε παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Αμερικανού σέντερ. Είχε ως πρώτο μέλημα να προσθέσει στην φροντ λάιν έναν καλό αμυντικό αναχαιτιστή και ριμπάουντερ, γιατί αυτό έλλειπε από την ομάδα. Που δεν είναι φέτος και τόσο αποτελεσματική στα μετόπισθεν και χάνει αρκετά αμυντικά ριμπάουντ. Δεδομένο δεύτερο, είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» εξέτασαν κάθε πιθανή εφικτή περίπτωση, όμως δύσκολα οι παίκτες που ταίριαζαν περισσότερο στον προπονητή, θα έβγαιναν αυτή τη στιγμή από τα συμβόλαιά τους. Παρόλο που υπήρχε η διάθεση για να δαπανηθούν χρήματα και να βρεθεί μια πιο έτοιμη λύση να πλαισιώσει τους Μιλουτίνοφ και Φαλ.

Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά, ελάχιστα ίσχυαν και ο Νέιθαν Μενσά πήρε το χρίσμα. Η γνώριμη περίπτωση του Κεμ Μπίρτς απασχόλησε, αλλά και εκεί ρίσκο θα υπήρχε στην κατάσταση που είναι και κυρίως η Φενέρ δεν έχει βρει ακόμα αντικαταστάτη (σ.σ. την ώρα που ψάχνουν άλλες 4-5 τοπ ομάδες για σέντερ) και η υπόθεση ίσως αργούσε επικίνδυνα.Ακόμα και ομάδες που δεν έχουν στόχο στην Ευρωλίγκα ή είναι στην μέση της βαθμολογίας στην Τουρκία, έχουν τα πρωταθλήματά τους και δεν συζητούν καν την παραχώρηση παίκτη. Προκρίθηκε λοιπόν η λύση ενός παίκτη που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, και θέλει σίγουρα χρόνο προσαρμογής, όμως θυμίζω πως και ο Μόουζες Ράιτ μόλις πέντε παιχνίδια στην Ευρώπη είχε παίξει μέχρι να αποκτηθεί και ανταποκρίθηκε για μεγάλο διάστημα σε υψηλότερες απαιτήσεις και ρόλο από αυτά που ζητάει ο κόουτς Μπαρτζώκας από τον πρώην παίκτη των Σάρλοτ Χόρνετς και Όστιν Σπερς.Ο Μενσά, ο οποίος ήταν στη λίστα (σ.σ. όλες οι ομάδες έχουν τέτοιες) με τους παίκτες για ώρα… ανάγκης, έπειτα από υπόδειξη του βοηθού του κόουτς, Μπαρτζώκα, Γιώργου Μποζίκα, ο οποίος τον είχε παρακολουθήσει στο Summer League, έχει την φήμη του πολύ καλού αμυντικού και είναι χαρακτηριστικό το στατιστικό πως το κολλέγιο του δεχόταν 9,7 πόντους λιγότερους κατά μέσο όρο όταν αυτός ήταν στην πεντάδα. Είναι καλός μπλοκέρ, αμύνεται καλά πάνω από την στεφάνη και δείχνει πως μπορεί να ανταποκριθεί στην άμυνα με αλλαγές. Όχι τόσο γιατί είναι γρήγορος, αλλά επειδή έχει άνοιγμα χεριών 2.26μ. που θα κρύβει το γήπεδο και θα «χαλάει» τις γωνίες πάσας. Επιθετικά δεν δείχνει να έχει ιδιαίτερο ταλέντο, τελειώνει καλά τις φάσεις κοντά στο καλάθι, ίσως και με μακρινά floater και μέχρι εκεί, όμως στον Ολυμπιακό, δόξα τον Θεό, υπάρχουν φέτος πολλοί παίκτες σε όλες τις θέσεις για την δουλειά του σκοραρίσματος. Δεδομένα οι προπονητές έχουν αρκετή δουλειά για να τον βάλουν στην νοοτροπία, και θα είναι ευλογία να αποδειχθεί καλός δέκτης πληροφοριών για τα τρία-τέσσσερα βασικά πράγματα που θέλει η ομάδα από αυτόν.Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν η μεταγραφή του Μενσά θα βγει στον Ολυμπιακό, τι θα προσφέρει και αν ο ίδιος εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της μετάβασης στην Ευρωλίγκα, όμως σε έναν προπονητή που έχει αναδείξει τόσους και τόσους άσημους και άγνωστους παίκτες, μετατρέποντάς τους σε τοπ επιπέδου στην Ευρωλίγκα, μόνο εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις. Ιδιαίτερα από την στιγμή που δεν κατέστη δυνατό, μετά από ενδελεχή έρευνα και επαφές, να αποκτηθεί ένας πιο έτοιμος. Λογική η… παγωμάρα στο άκουσμα ενός άγνωστου παίκτη, όμως τα σημαντικά στο γήπεδο…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.