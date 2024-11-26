Λογαριασμός
«Γι’ αυτό έκοψε τα social media ο Λεμπρόν Τζέιμς»

Την εκτίμηση ότι η απόφαση του «βασιλιά» να θέσει σε αδράνεια τους λογαριασμούς του σε X και instagram οφείλεται στην έντονη κριτική που δέχεται ο γιος του, Μπρόνι, έκανε ο δημοσιογράφος Στίβεν Σμιθ

Λεμπρόν Τζέιμς

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία για την αποχή που έχει κηρύξει ο Λεμπρόν Τζέιμς από τα social media έδωσε ο Στίβεν Σμιθ.

Από τις 20 Νοεμβρίου ο «βασιλιάς» έθεσε σε αδράνεια τους λογαριασμούς του σε Χ και instagram.

Σύμφωνα λοιπόν με την εκδοχή που έδωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, η συγκεκριμένη απόφαση σχετίζεται με την αντιμετώπιση του γιου του.

Συγκεκριμένα ο Σμιθ εκτίμησε ότι η έντονη κριτική που ασκείται στον Μπρόνι στο ξεκίνημα της καριέρα του στο NBA ενοχλεί τον σταρ των Λέικερς.

Γι’ αυτό τον λόγο, κατά την ίδια εκτίμηση, θέλησε να απέχει για ένα διάστημα και να μην επηρεάζεται από την τοξικότητα που συχνότατα παρατηρείται στα social.

