Παναθηναϊκός: Οι γκαρντ που θα είναι καθοριστικοί, τα νούμερα στο ΣΕΦ

Παναθηναϊκός: Οι γκαρντ που θα είναι καθοριστικοί, τα νούμερα στη σειρά

Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί πολύ στους γκαρντ του, στο σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τους Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς και Κέντρικ Ναν. Ενώ μένει να δούμε και αν θα αγωνιστεί ο Σλούκας, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει ταλαιπωρηθεί σε τρομερό βαθμό…

Ο Γκραντ ήταν καλά στο παιχνίδι που έγινε στο ”Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”, πριν από δύο ημέρες. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Δεδομένα θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και σήμερα. Το βράδυ της Τετάρτης πέτυχε 19 πόντους, έχοντας και 5 ασίστ.

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