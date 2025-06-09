Γαλλικά ΜΜΕ: Δεδομένη η μεταγραφή του Κορνέλιους στον Παναθηναϊκό

Ως... δεδομένη καταγράφουν γαλλικά ΜΜΕ τη μεταγραφή του Ντέρεκ Κορνέλιους από τη Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό, με τον 27χρονο διεθνή αριστεροπόδαρο Καναδό στόπερ να αποχωρεί από την ομάδα της Μασσαλίας και να ετοιμάζεται για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Κορνέλιους (1,87μ.) αγωνίστηκε για ενάμιση χρόνο ως δανεικός στον Παναιτωλικό απ' την ομάδα του Βανκούβερ (Ιούνιος 2021-Δεκέμβριος 2022), προτού επιστρέψει στην πατρίδα του και συνεχίσει ακολούθως στη Μάλμε κι από περασμένο καλοκαίρι στη Μαρσέιγ, η οποία δαπάνησε 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει απ' τους Σουηδούς.

Παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε σε 21 αγώνες της Ligue 1 με τους Μασσαλούς και σε δύο αγώνες Κυπέλλου, ο Ντε Τσέρμπι δεν τον υπολογίζει για το πλάνο της επόμενης σεζόν κι όπως αναφέρει το γαλλικό «DSC», είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

