ESPN: «Κρούση της Τσίβας στην ΑΕΚ για Πινέδα

Διπλό «όχι» για τον Ορμπελίν Πινέδα φέρεται να εισέπραξε η Τσίβας. Σύμφωνα με το έγκυρο δίκτυο, η μεξικανική ομάδα προσέγγισε την ΑΕΚ για το ενδεχόμενο ν’ αποκτήσει τον «maguito».

Όπως αναφέρεται ωστόσο, τόσο η «Ένωση», όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δήλωσαν αρνητικοί στο να πραγματοποιηθεί μεταγραφή στην παρούσα φάση.

Το ίδιο δημοσίευμα, εξάλλου, σημειώνει ότι η Τσίβας μάλλον δεν είναι διατεθειμένη να ξοδέψει μεγάλο ποσό για τον Πινέδα, αφού έχει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στην άμυνα.

Κατά συνέπεια, δύσκολα θα μπορούσε να τεθεί ούτως ή άλλως ζήτημα, αφού η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πινέδα φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ για ομάδες του Μεξικού και του MLS (και μάλιστα cash).

