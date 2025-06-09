Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας (09/06) ο Μάρκο Νίκολιτς, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συμφωνία του με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με το ρωσικό Μέσο, «sport.ru», ο 45χρονος Σέρβος προπονητής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και αναμένεται εντός τις εβδομάδας να οριστικοποιηθεί το deal με την «Ένωση» και να υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Μάλιστα, στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του προς της ΤΣΣΚΑ, ο Νίκολιτς, έκανε λόγο πως είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, φωτογραφίζοντας τους «κιτρινόμαυρους».

