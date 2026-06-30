Γαλλία: Η ιστορική Μπορντό υποβιβάζεται στην έκτη κατηγορία

Άλλοτε πρωταγωνίστρια του γαλλικού ποδοσφαίρου, τα τελευταία χρόνια η Μπορντό περνά πολύ δύσκολες στιγμές, αφού τα μεγάλα οικονομικά της προβλήματα να την έχουν αναγκάσει να βρίσκεται πολύ μακριά από το προσκήνιο.

Με πιο πρόσφατη παρουσία της στη Ligue 1 τη σεζόν 2021-22, η Μπορντό καλείται να βιώσει ένα ακόμα πισωγύρισμα, με την "Equipe" να μεταδίδει ότι η DNCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης) την τιμώρησε με αποκλεισμό από όλες τις εθνικές διοργανώσεις, αφού η διοίκηση του συλλόγου δεν κατάφερε να βρει τα 9 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν για να ισορροπιστεί το μπάτζετ της ενόψει της νέας σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, η εξάκις πρωταθλήτρια Γαλλίας αγωνίστηκε στην 4η κατηγορία, ενώ πλέον υποβιβάζεται στην 6η, γνωστή και ως Regional 1. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση της Μπορντό κατέθεσε προσφυγή κατά τη απόφασης, τονίζοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης με βρετανικό fund και τελικά θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις.

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