Ο κορυφαίος αθλητής μας στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σήμερα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο 26χρονος πρωταθλητής μας, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League στο Παρίσι και βρέθηκε στην ορκωμοσία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η Πολιτεία στους αθλητές μας, όταν κάνουν επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
Μαζί του ορκίστηκαν και οι τέσσερις ολυμπιονίκες του Παρισιού στην κωπηλασία (Φίτσιου, Κοντού, Γκαϊδατζής), και ο Ολυμπιονίκης στο τζούντο, Θεόδωρος Τσελίδης και επίσης Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Απόστολος Χρήστου.
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