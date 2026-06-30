Η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στον Κβαρατσχέλια

Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει αποφασισμένη να πυροδοτήσει μία μεταγραφική βόμβα αυτό το καλοκαίρι και αναζητά ποδοσφαιριστές από το υψηλότερο ράφι για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα που θα αναλάβει ο Ζοζέ Μουρίνιο.
Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η «Βασίλισσα» ήθελε πάση θυσία τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο επειδή οι Βαυαροί δείχνουν ανένδοτοι, αναγκαστικά η Ρεάλ έχει αρχίσει σιγά σιγά να στρέφει αλλού την προσοχή του.
Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να ντύσει με τα λευκά τον Χβιτσά Κβαρατσχέλια της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γεωργιανός 1,5 βρίσκεται στο Παρίσι και πραγματοποιεί θαύματα με τους Γάλλους, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, δύο απανωτά Champions League.
Η μεταγραφή αυτή δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, ωστόσο η Ρεάλ δείχνει αποφασισμένη να κάνει σημαντική προσπάθεια για να φέρει εις πέρας την επικίνδυνη αυτή αποστολή.
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