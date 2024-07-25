Τέλος εποχής για την Μπορντό: Οι «Γιρονδίνοι» πέφτουν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα

Τα πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τον σύλλογο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει πλέον μια μη... αναστρέψιμη κατάσταση στον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος μέχρι και το 2021/22 αγωνιζόταν στην Ligue 1, κατακτώντας μάλιστα το τελευταίο πρωτάθλημά του το 2009.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, την Πέμπτη γράφτηκε μια «μαύρη» σελίδα στην ιστορία των «Γιρονδίνων», καθώς, η διοίκηση της ομάδας ενημέρωσαν τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πως αποποιείται της επαγγελματικής της ιδιότητας, την οποία κατείχε από το 1937, και πλέον μετατρέπεται σε ερασιτεχνικό σωματείο.

Και ενώ το τελευταίο διάστημα υπήρξαν επαφές με επενδυτές ώστε να σώσουν τον σύλλογο από τη χρεωκοπία και το έλλειμμα των 42 εκατομμυρίων ευρώ, εντούτοις, δεν ευδοκίμησαν, με αποτέλεσμα η Μπορντό να προχωρά σε αυτή την ενέργεια.

Πλέον, με η απόφαση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη καταγγελία όλων των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι και θα μείνουν ελεύθεροι, ενώ, όπως σημειώνουν οι Γάλλοι, δεν θα έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν τις ακαδημίες τους, στις οποίες βρίσκονται περίπου 70 νεαροί παίκτες.

Μετά και τον περσινό υποβιβασμό από την Ligue 2 στην τρίτη κατηγορία, οι «Γιρονδίνοι» περιμένουν να μάθουν τελικά σε ποια κατηγορία θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν.

🔴 La fin d'une ère aux Girondins. Le club a fait savoir à la FFF qu'il renonçait à son statut professionnel, obtenu en... 1937.



Les contrats de joueurs vont être rompus et le centre de formation fermé, afin de diminuer les besoins de financement.https://t.co/fAdPCYw37S — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) July 25, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.