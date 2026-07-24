Φιλική τριάρα της Αντβέρπ στον προβληματικό Ολυμπιακό

Τιμωρώντας τις αργές αντιδράσεις της άμυνας του Ολυμπιακού στο τελευταίο 25λεπτο, η Αντβέρπ έφτασε στο 3-0 και ανέδειξε τα προβλήματα των Πειραιωτών, θέτοντάς τα προς διόρθωση από τον Μεντιλίμπαρ

Μπερδεμένος στη δημιουργία, μπλοκαρισμένος στη σκέψη, αργοπορημένος στην άμυνα, αλλά γεμάτος με σημαντικά μαθήματα για την εικόνα που παρουσίασε και τα προβλήματα που χρειάζονται επίλυση.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-0 από την Αντβέρπ σε φιλικό προετοιμασίας στην Αμβέρσα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά του πολλή δουλειά ενόψει Ναϊμέγκεν...

Το ματς

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα στην Αμβέρσα ήταν αναγνωριστικά, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά να μην απειλεί ουσιαστικά. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανέβασαν τον ρυθμό τους και δημιούργησαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στο 10’, ύστερα από μια ωραία κάθετη, ο Βαλέντσια βγήκε σε τετ-α-τετ, αλλά ο Πόποβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας το 0-0.

Η Αντβέρπ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πέντε λεπτά αργότερα ο Βαλέντσια βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκτέλεσε, αλλά ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας μπλόκαρε σταθερά. Οι επελάσεις του Ζέλσον Μαρτίνς αποτέλεσαν τη σημαντικότερη επιθετική απειλή των Πειραιωτών, ωστόσο ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να γίνει πραγματικά επικίνδυνος, με αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» να μην έχει καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια μέχρι τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

Στον εναπομείναντα χρόνο για το τέλος του πρώτου μέρους τα πράγματα δεν άλλαξαν. Οι Πειραιώτες παρέμειναν με την ίδια κακή εικόνα. Από την άλλη, οι Βέλγοι συνέχισαν να έχουν καλές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ, όμως οι επεμβάσεις του Πόποβιτς και οι καλές αμυντικές αντιδράσεις των Πειραιωτών σε ορισμένες στιγμές κράτησαν το 0-0.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να δημιουργήσει την πρώτη του ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 49’ ο Μάρτινς πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του από τα δεξιά, έστρωσε στον Φίλη, αλλά εκείνος έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Παρόλαυτα, η Αντβέρπ δεν πτοήθηκε και παρά το νωθρό πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να σκοράρει τρία τέρματα σε διάστημα μόλις δέκα λεπτών. Αρχικά το πρώτο γκολήρε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 70’ όταν ο Ρέντερς , Ρέντερς σέντραρε από τα δεξιά, ο Φοφανά έκανε την προβολή και ο Σόμερς ολοκλήρωσε τη φάση, σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Έξι λεπτά αργότερα , έπειτα από μια φάση που ξεκίνησε από το λάθος του Μπακούλα, η μπάλα έφτασε στον Βερστράετεν και εκείνος με άψογο πλασέ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σόμερς με δεύτερο προσωπικό γκολ. Συγκεκριμένα, Ρέντερς έκανε το γύρισμα στον αρχηγό των Βέλγων, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το 3-0.

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