Ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη και πήρε τον πρώτο του βαθμό στη Super League στο 2026 μετά από έξι συνεχόμενες ήττες. Προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Κάργα οι «κίτρινοι», σκόραρε ο Χουάνπι για τους γηπεδούχους.

Στο μυαλό του κόουτς:

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Κώστα Μπράτσο στο πρώτο παιχνίδι της τρίτης του θητείας στον Βόλο. Στο τέρμα ο Σιαμπάνης με στόπερ τους Κάργα και Χέρμανσον, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Σόρια και στο αριστερό ο Φορτούνα. Στα χαφ οι Γρόσδης και Κόμπα, με τους Τζόκα (δεξιά) και Λάμπρου (αριστερά) στα φτερά και τον Χουάνπι πίσω από τον Μακνί.

Σχηματισμός 4-2-3-1 και από τον Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη. Στην εστία ο Αθανασιάδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ και Φρίντεκ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Χόνγκλα-Ράτσιτς, με τον Γένσεν σε ρόλο επιτελικού χαφ και τους Ντούντου (αριστερά) και Πέρεθ (δεξιά) στα άκρα. Μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης ο Κουαμέ.

Το ματς:

Χαμηλός ο ρυθμός στο ματς στα πρώτα λεπτά, με τον Βόλο να έχει την πρώτη στιγμή στο 8’ με το σουτ του Χουάνπι εκτός περιοχής, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και κατέληξε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη.

Κακό ποιοτικά το ξεκίνημα, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή αλλά ο Άρης στο 25’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ: οι «κίτρινοι» βγήκαν πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Ντούντου, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Κάργας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν χωρίς επιτυχία, με ένα σουτ του Μακνί στο 38’ να περνάει άουτ. Από και πέρα το παιχνίδι δεν είχε κάποια άλλη στιγμή, με τον Άρη να έχει το προβάδισμα με την ολοκλήρωση του κακού ποιοτικά πρώτου μέρους χάρη στο αυτογκόλ του Κάργα.

Ο Χιμένεθ έκανε τριπλή αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, περνώντας στο ματς του Γκαρέ, Δώνη και Αλφαρέλα, ενώ ο Μπράτσος τον Μπουζούκη. Ο Βόλος μπήκε δυνατά και στο 50' κέρδισε πέναλτι μετά το γύρισμα του Μακνί που βρήκε στο χέρι του Σούντμπεργκ. Ο Χουάνπι ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε, φέρνοντας το ματς σε ισορροπία με τον Άρη στο 58' να μένει με παίκτη λιγότερο! Σε λιγότερο από πέντε λεπτά ο Χόνγκλα είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για κράτημα στον Χούανπι, ενώ στο 60' οι γηπεδούχοι απείλησαν με το σουτ του Τζόκα.

Ο Βόλος είχε την μπάλα στα πόδια του με τον Άρη να αμύνεται μαζικά, με τη νέα προσπάθεια του Τζόκα στο 72' να φεύγει άουτ. Το σύνολο του Κώστα Μπράτσου είχε κι άλλη καλή στιγμή στο 76' όταν η προβολή του Ουρτάδο από σέντρα του Χέρμανσον πέρασε λίγο άουτ.

Στο 82' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με το εξαιρετικό πλασέ του Λάμπρου, ενώ στο 90'+5' έφτασαν κοντά στη νίκη, αλλά ο Αθανασιάδης με εντυπωσιακή απόκρουση είπε «όχι» στο σουτ του Μπουζούκη και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

