Μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη Βόρεια Εύβοια, όπου η γιορτινή ατμόσφαιρα της Τσικνοπέμπτης αμαυρώθηκε από ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το θύμα, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Τα παιδιά έγιναν μάρτυρες μιας βίαιης συμπεριφοράς. Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

