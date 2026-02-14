Σε ένα δραματικό παιχνίδι στη Βοιωτία μεταξύ του Λεβαδειακού και του Ολυμπιακού για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν δύο βαθμούς, παρά το ότι έπαιζαν με παίκτη παραπάνω για περίπου 55 αγωνιστικά λεπτά, καθώς έμειναν στο 0-0 με την εξαιρετική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Παλικαρίσιος βαθμός για τους Βοιωτούς, οι οποίοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 42ο λεπτό καθώς ο Φωτιάς απέβαλε τον Όζμπολτ με δύο κάρτες σε διάστημα 25 δευτερολέπτων!

Νέα χοντρή γκέλα για τους Πειραιώτες, αφού μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό κατάφεραν να πετάξουν άλλους δύο βαθμούς. Αδιόρθωτοι, με πολλά προβλήματα στη δημιουργία και χωρίς φαντασία, κινδυνεύουν να μείνουν σε απόσταση από την κορυφή ανάλογα και με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Κυριακή.

Σκληρό καρύδι και ηρωικός ο Λεβαδειακός, ο οποίος βρήκε και γκολ με τον Παλάσιος αλλά ακυρώθηκε για φάουλ του Παλάσιος στον Νασιμέντο.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στην εστία ο Λοντίγκιν και στην τετράδα της άμυνας οι Τσάπρας, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Βήχος. Στα χαφ οι Λαμαράνα, Τσόκαϊ, μπροστά τους οι Παλάσιος, Κωστή, Βέρμπιτς και φορ ο Όζμπολτ.

Ίδια διάταξη και από τον Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Στο τέρμα ο Τζολάκης και οι Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο στη γραμμή της άμυνας. Στον άξονα ο Έσε με τον Μουζακίτη, οι Λουίζ, Ζέλσον στα εξτρέμ και ο Τσικίνιο πίσω από τον προωθημένο Ελ Κααμπί.



Το ματς



Καλός ο ρυθμός στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη στιγμή τους για να προηγηθούν και την είχαν στο ίδιο λεπτό, στο 6ο. Πρώτα, με το σουτ στην κίνηση από τον Κωστή που σταμάτησε στον Μπρούνο για λογαριασμό του Λεβαδειακού και στην αντεπίθεση με τον Μάγκνουσον να παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Ελ Κααμπί που εκτέλεσε σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Ολυμπιακός γυρνούσε την μπάλα γύρω από την αντίπαλη περιοχή, έκανε τελικές αλλά όλες κατέληγαν πάνω στα αντίπαλα σώματα, με Ζέλσον και Λουίς να είναι οι πιο δημιουργικοί παίκτες των φιλοξενούμενων.

Ο Ελ Κααμπί στο 31’ είδε το τελείωμά του να κοντράρει στον Κορνέζο και να περνά δίπλα από την εστία, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Λουίζ από τη σέντρα του Ζέλσον δεν βρήκε εστία. Το ημίχρονο πήγαινε καρφί για να τελειώσει όπως ξεκίνησε, αλλά οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν. Ο Όζμπολτ είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία προς τον διαιτητή και δευτερόλεπτα αργότερα έκανε το τάκλιν την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει ο Τζολάκης, με αποτέλεσμα ο Φωτιάς να τον κιτρινίσει ξανά και να τον αποβάλει. Μια απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα από τους γηπεδούχους!

