Φουρνιέ: «Αισθάνομαι σκ@τ@, δεν σημαίνει τίποτα ο μικρός τελικός»

Μετά τους οδυνηρούς αποκλεισμούς από Φενέρ και Μονακό στα ημιτελικά του Final Four του Άμπου Ντάμπι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι το απόγευμα της Κυριακής (25/05, 17:00) στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας.



Στη media day ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αποθέωσε τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» και τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αισθάνομαι σκ@τ@. Δεν είναι καλό το συναίσθημα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Υπήρχαν λόγοι (που η ομάδα δεν έπαιξε όπως στα προηγούμενα ματς), δεν έγινε με μαγικό τρόπο, αλλά πρέπει να δώσουμε πίστωση στη Μονακό.Πάμε μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος στόχος είναι να συγκεντρωθούμε στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Θα χρειαστούμε μερικές ημέρες για να αποβάλλουμε την απογοήτευση. Μόλις γυρίσουμε στην Αθήνα και επιστρέψουμε στις προπονήσεις θα είναι καλύτερα.Αλλά αύριο το ματς θα είναι υποστηρικτικό. Για να είμαι ειλικρινής είναι ένα δύσκολο ματσάρισμα, οφείλουμε σε όλους να παίξουμε δυνατά, αλλά είναι ένα ματς που δε σημαίνει τίποτα, πέρα από το γόητρο».«Προσπαθούσα να συνέλθω και ο κόουτς Σπανούλης ήταν εκεί και μου είπε μερικά λόγια. Τον είχα συναντήσει μόνο μία φορά νωρίτερα και είχα απολαύσει τη συζήτησή μας τότε. Ήταν καλό που έδειξε την υποστήριξη και τη συμπόνοια του».«Για να είμαι ειλικρινής, αποφεύγω να είμαι στο ξενοδοχείο. Οπότε δεν είδα πολλά (σ.σ.: μηνύματα), αλλά κάποια που διάβασα είχαν χαρακτήρα υποστήριξης. Μου έδωσαν κουράγιο. Είναι απίθανοι οι φίλαθλοι, φίλε. Όλη τη σεζόν, μετά από νίκες ή ήττες, δείχνουν μεγάλη υποστήριξη. Γι’ αυτό η χθεσινή ήττα ήταν τόσο δύσκολη».

