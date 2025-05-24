Λογαριασμός
Τεράστια κίνηση από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Με τις φανέλες του Μπάλντοκ στο «Γουέμπλεϊ»

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και θα έχει μαζί στο «Γουέμπλεϊ» για τον τελικό ανόδου προς την Premier, τις φανέλες του αδικοχαμένου, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού

Μπάλντοκ: Τεράστια κίνηση από Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Με τις φανέλες του στο «Γουέμπλεϊ»

Οι «λεπίδες» θα κοντραριστούν με τη Σάντερλαντ στο «Γουέμπλεϊ» στον μεγάλο τελικό των μπαράζ ανόδου από την Championship προς την Premier League.

Και σε αυτή την προσπάθεια για την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θέλει ν' αντλήσει έμπνευση και δύναμη από ένα παιδί που δυστυχώς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας τοποθέτησαν τις φανέλες του Μπάλντοκ στ' αποδυτήρια του «στολιδιού» του Λονδίνου και ευελπιστούν να τον κάνουν κι αυτόν χαρούμενο, καθώς θα κοιτάζει το ματς από ψηλά...

