Σπανούλης: «Δεν κατάλαβα τι φώναζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω γιατί έγινε...»

Ο Βασίλης Σπανούλης προκάλεσε πόνο στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που έπρεπε να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρώην και αγαπημένης ομάδας του, προκειμένου να φτάσει η Μονακό στη διεκδίκηση του τροπαίου της φετινής Euroleague.



Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου κι αφού πρώτα ανέφερε ότι: «Είναι σπουδαίο συναίσθημα να είσαι εδώ. Είχαμε δύο μεγάλους ημιτελικούς, ο κόσμος απόλαυσε τα παιχνίδια. Τώρα έχουμε έναν τελικό κι ελπίζω η καλύτερη ομάδα να πάρει τον τίτλο», κλήθηκε να σχολιάσει τα συνθήματα του κόσμου του Παναθηναϊκού από την εξέδρα:



«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Δεν ξέρω γιατί έγινε, δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Προσωπικά θεωρώ τον Ολυμπιακό δεύτερο σπίτι μου, οικογένειά μου και ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι».



Για τη νοοτροπία που τον οδηγεί σε επιτυχίες ως προπονητή: «Αγαπώ το μπάσκετ, σέβομαι τους πάντες. Είναι στο αίμα μου, αυτό αγαπώ να κάνω. Όταν έπαιζα πάντα ασχολούμουν με αυτό, το ίδιο κάνω και τώρα. Το θέμα είναι να είσαι ειλικρινής, αυτό κάνω και τώρα με τους παίκτες μου. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, η ειλικρίνεια είναι αυτή που κερδίζει.



Το μπάσκετ έχει μεγάλες νίκες και ήττες, χαρές και απογοητεύσεις. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι το καθετί. Εγώ έχω την ευτυχία να διαθέτω ένα εξαιρετικό γκρουπ παικτών.



Προσπαθώ να πάρω το καλύτερο από κάθε παίκτη. Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Δεν προετοιμάζω ποιος θα παίξει περισσότερο ή λιγότερο, εξαρτάται από το παιχνίδι και το πώς νιώθω εγώ μέσα στο ματς. Κάποιες φορές πάει καλά, άλλες δεχόμαστε κριτική. Αλλά εδώ είμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις και ρίσκα, άλλες φορές βγαίνουν, άλλες όχι».



Για την κόντρα του με τον Γιασικεβίτσιους για το τρόπαιο της Euroleague, απάντησε: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν σε έναν τελικό προπονητής απέναντι στον Σάρας. Όταν τον σκέφτομαι, το μυαλό μου πάει στο να πιούμε μια μπίρα ή ένα ποτό (γέλια). Είμαστε και οι δύο άνθρωποι που αγαπούν το μπάσκετ».



Όσο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπό τις οδηγίες του οποίου πέτυχαν σπουδαία πράγματα με την πράσινη φανέλα, ο Σπανούλης δήλωσε:«Είμαστε ευλογημένοι που συνεργαστήκαμε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Από κάθε προπονητή παίρνεις τα καλύτερα στοιχεία και βάζεις την προσωπικότητά σου. Μπορείς να πάρεις πολλά από τους κορυφαίους». Βέβαια, τόνισε και πως δεν μίλησε μαζί του τώρα, «κανένα μήνυμα...».

