Ολυμπιακός: Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός απογοήτευσε στον ημιτελικό με τη Μονακό και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο της Euroleague, με την επόμενη μέρα στις τάξεις των Πειραιωτών να είναι δύσκολη.



Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία, με το μέλλον του να είναι, σύμφωνα με τον Τσέμα ντε Λούκας, αβέβαιο.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος έγραψε στα social media πως «δεν είμαι άνθρωπος που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, αλλάΈχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον πάγκο του Ολυμπιακού».Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη του αγώνα με τους Μονεγάσκους, οανέφερε ότι «για το μέλλον του Μπαρτζώκα, θα παίξει μεγάλο ρόλο το πρωτάθλημα».

