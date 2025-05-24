Νικήτρια στο μπρα-ντε-φερ με τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Τα σάρωσε όλα η ΑΕΚ! Σε έναν κακό τελικό στο άδειο Πανθεσσαλικό, η Ένωση, επιβεβαίωσε ότι είναι η κυρίαρχος στο ποδόσφαιρο γυναικών κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το νταμπλ, αφού μετά το πρωτάθλημα πήρε και το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας 2-0 του Παναθηναϊκού!



Σκόρερ για τις «κιτρινόμαυρες» η Βιολάρη στο 32' με εκπληκτική κεφαλιά και η Βενιαμίν στο 90'+6', καλές στιγμές και για τον Παναθηναϊκό να σκοράρει, ενώ η ΑΕΚ έχασε και αυτή ευκαιρίες για να αυξήσει τον δείκτη του σκορ.

Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός έκανε με το «καλησπέρα» αισθητή την παρουσία του στον τελικό χάνοντας την πρώτη του ευκαιρία μετά από ενάμισι λεπτό, με την Χαμαλίδου να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να κάνει ένα όμορφο πλασέ με το «μυτάκι», αλλά η μπάλα δεν της έκανε το χατίρι και έφυγε πάνω από την εστία.

Οι «πράσινες» συνέχισαν να πιέζουν και στο 3' κέρδισαν φάουλ σε πολύ καλό σημείο με την Πούλιου να εκτελεί έξυπνα και την Γιαννακούλη να απομακρύνει στη δεξιά της γωνία.



Η ΑΕΚ ανέβασε την ταχύτητα της και την ένταση στο γήπεδο και βρισκόταν μόνιμα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού χωρίς ωστόσο να απειλεί. Οι πρωταθλήτριες πίεζαν και μετά από αρκετές στατικές φάσεις έλυσαν τον «γόρδιο δεσμό» στο 32'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα ήρθε στην περιοχή και η Βιολάρη με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους, αφού ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει κάποια απάντηση.

Με το ματς να έχει μπει στην τελική του ευθεία ο Παναθηναϊκός έκανε την ύστατη προσπάθεια για την ισοφάριση και στο 82' έχασε πολύ καλή στιγμή, με το μακρινό σουτ της Πούλιου να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.



Άμεσα η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι παίκτριες του Παναθηναϊκού ήταν ψηλά και στο 83' έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν η Πέρες βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά η Νάση με το πόδι κράτησε το σκορ.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 90'+6' όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ στην οποία είχε ανέβει και η τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ έφυγε στην κόντρα και η Βενιαμίν, αφού κουβάλησε την μπάλα και έφτασε στην αντίπαλη περιοχή, πλάσαρε στην κενή εστία διαμορφώνοντας το τελικό 2-0!

