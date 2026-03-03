Την προετοιμασία του για το τεράστιο ντέρμπι της 30ης αγωνιστική με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή (6/3, 21:15), συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» θα αναζητήσουν τη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, προκειμένου να εδραιωθούν στις θέσεις που αφορούν το πλεονέκτημα της έδρας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τα θετικά νέα από το «μέτωπο» του Νίκολα Μιλουτίνοφ! Ο Σέρβος σέντερ, παρά το κάταγμα που είχε υποστεί στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του 60χρονου προπονητή!

Αντίθετα αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ! Ο Βούλγαρος φόργουορντ, των πρωταθλητών Ελλάδος, είχε αποχωρήσει από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις στη μέση. Η κατάστασή του, είναι μεν καλύτερη, ωστόσο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ανάλογα με την πορεία του θα κριθεί η συμμετοχή του στον «εμφύλιο» της Παρασκευής.

