«Θολό» το μέλλον του Αρμπελόα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βυθισμένη στην κρίση η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «μερένχες» δέχθηκαν δεύτερη συνεχόμενη «σφαλιάρα» στη La Liga, αφού μετά την Οσασούνα γνώρισαν εντός έδρας ήττα από τη Χετάφε μετά από 16 χρόνια και είδαν την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει εκ νέου στο +4!

Τα πράγματα στη «βασίλισσα» δεν εξελίσσονται με ηρεμία, αφού τόσο ο αποκλεισμός από το Κύπελλο όσο και η κακή εικόνα σε La Liga και Champions League έχουν πλέον φέρει «τριγμούς» και για τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Ισπανός προπονητής, που αντικατέστησε με απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ τον Τσάμπι Αλόνσο, βρίσκεται πλέον υπό έντονη αμφισβήτηση, όχι μόνο από τα Μέσα αλλά και από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Η Marca μάλιστα αναφέρει ότι ο «χρόνος για τον Αρμπελόα τελειώνει» και πως το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί —με το clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» και τα δύο μεγάλα παιχνίδια με τη Σίτι για το Champions League— ίσως φέρει άμεσες εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του πρώην δεξιού μπακ των Μαδριλένων.

