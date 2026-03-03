Λογαριασμός
Διαψεύδει ο μάνατζερ Ταρέμι δηλώσεις ότι θα πάει να πολεμήσει στο Ιράν

Ο μάνατζερ του του Ιρανού επιθετικού του Ολυμπιακού διέψευσε τις φερόμενες δηλώσεις ότι είναι έτοιμος να αφήσει στην άκρη τα επαγγελματικά λόγω του πολέμου

Ταρέμι

Τέλος στο… ακραίο σενάριο, σύμφωνα με τα οποία ο Μεχντί Ταρέμι έδειξε διάθεση να αφήσει στην άκρη τα επαγγελματικά, ζητώντας από τον Ολυμπιακό να πολεμήσει για το Ιράν, έβαλε ο μάνατζέρ του.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις, που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Ο παίκτες είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή ανακρίβειες», ανέφερε ο Φεντερίκο Παστορέλο.

Νωρίτερα, εξάλλου, υπήρξε ουσιαστικά τοποθέτηση και από τον Κώστα Καραπαπά (δίχως να αναφέρει το όνομά του) από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Ταρέμι

