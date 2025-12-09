Η Πορτογαλίδα φίλη του πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Λάντο Νόρις, Magui Corceiro, εντυπωσίασε με τα δαντελένια εσώρουχά της, καθώς πόζαρε για μια «καυτή» φωτογράφιση γνωστής εταιρείας εσωρούχων.

Το 23χρονο μοντέλο έδειξε το εκπληκτικό σώμα της με ένα κόκκινο δαντελένιο σετ εσώρουχων, καθώς πόζαρε με πάθος μετά την υποστήριξη του οδηγού της McLaren, ο οποίος κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο. Η Magui, η οποία εθεάθη σε μια συναισθηματικά έντονη αγκαλιά με τον Λάντο Νόρις, «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη, καθώς πόζαρε για τη μάρκα εσωρούχων και νυχτικών για τους 2,3 εκατομμύρια followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βρετανός οδηγός από το Μπρίστολ -ο 11ος οδηγός από το Ηνωμένο Βασίλειο που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής- συνδέθηκε για πρώτη φορά με τη σύντροφό του το 2023. Το ζευγάρι είχε μια σχέση με διαλείμματα μέχρι τις αρχές του έτους, όταν τελικά τα βρήκαν κι από τότε είναι αχώριστοι.

Η Magui Corceiro, εκτός από μοντέλο, είναι επιτυχημένη ηθοποιός, σταρ σαπουνόπερας και τηλεπαρουσιάστρια σε ισπανικά και πορτογαλικά τηλεοπτικά κανάλια, ενώ έχει εμφανιστεί στη σειρά «Cites Barcelona» του Amazon Prime. Το 2023 κατατάχθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές πορτογαλικές προσωπικότητες στο Instagram, όπου έχει 2,3 εκατομμύρια followers, με περίπου 800.000 στο TikTok.

Ο Λάντο Νόρις θεωρείται ένα από τα πιο γρήγορα και ταλαντούχα νέα πρόσωπα της Formula 1. Με τη McLaren να ζει περίοδο αναγέννησης και τον ίδιο να ανεβαίνει συχνά στο βάθρο, έχει κερδίσει όχι μόνο τους φαν της F1, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό χάρη στον χαρισματικό, νεανικό χαρακτήρα του. Σε μια καριέρα που απαιτεί αφοσίωση και ένταση, ο Νόρις έχει γίνει ιδιαίτερα προσεκτικός με την προσωπική του ζωή, κρατώντας τη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

