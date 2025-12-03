Το πρωτάθλημα της Formula 1 θα κριθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα Yas Marina του Άμπου Ντάμπι ανάμεσα σε τρεις οδηγούς.

Ο Λάντο Νόρις προηγείται του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull κατά 12 βαθμούς και του ομόσταυλου του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι κατά 16, καθώς κατευθύνονται προς μια πίστα που έχει φιλοξενήσει πολλές δραματικές ανατροπές στο παρελθόν, σημειώνει το BBC.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει όλα τα συστατικά για να φιλοξενήσει μία ακόμη.

Φαβορί στα χαρτιά

Ο Νόρις, με το σημαντικό πλεονέκτημα των 12 και 16 βαθμών, μπαίνει στο Σαββατοκύριακο ως φαβορί στα χαρτιά.

Ωστόσο, ο Φερστάπεν έχει κερδίσει πέντε από τους οκτώ αγώνες πριν από το Αμπού Ντάμπι και βρίσκεται σε πολύ πιο απλή θέση από τους δύο οδηγούς που αγωνίζονται για την ίδια ομάδα της McLaren.

Ποιος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο

Η McLaren ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έχει σημαντικό πλεονέκτημα στον μέσο ρυθμό των προκριματικών - 0,274 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της σεζόν και 0,203 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ αγώνων.

Ωστόσο, οι νίκες μοιράζονται ισόποσα μεταξύ των τριών οδηγών φέτος -οι Νόρις, Φερστάπεν και Πιάστρι έχουν από επτά νίκες ο καθένας. Οι άλλες δύο νίκες έχουν κατακτηθεί από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Η McLaren έχει κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, το οποίο κατέκτησε στο Grand Prix της Σιγκαπούρης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, με έξι αγώνες να απομένουν.

Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι διαθέτει δύο ανταγωνιστικούς οδηγούς σε ένα αυτοκίνητο που κερδίζει σταθερά αγώνες. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει το πλεονέκτημα να διαθέτει και τους δύο αυτούς παράγοντες.

Αντίθετα, ο Φερστάπεν έχει κερδίσει πάνω από το 92% των συνολικών πόντων της ομάδας του φέτος -ο Yuki Tsunoda δεν τον πλησίασε καν και δεν βοήθησε καθόλου στην προσπάθεια του Ολλανδού για τον τίτλο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Red Bull την επόμενη σεζόν.

Η ανταγωνιστικότητα είχε τις διακυμάνσεις της κατά τη διάρκεια της σεζόν και κάθε αυτοκίνητο έχει τα δικά του πλεονεκτήματα.

Ο Φερστάπεν κέρδισε το Grand Prix του Κατάρ το περασμένο Σαββατοκύριακο μόνο λόγω του στρατηγικού λάθους της McLaren. Διαφορετικά, οι μακρές στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας αυτής της πίστας ήταν ιδανικές για τη McLaren.

Το Αμπού Ντάμπι έχει επίσης μερικές μακρές στροφές -ειδικά τη φουρκέτα στην πρώτη μακρά ευθεία και τη μακρά στροφή 9 στο τέλος της δεύτερης κύριας ευθείας.

Ωστόσο, η McLaren δεν αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της στις στροφές μικρής διάρκειας 90 μοιρών που αποτελούν τον τελικό τομέα γύρω από τη μαρίνα και το ξενοδοχείο, ή κατά το φρενάρισμα στα σικέινς.

Επιπλέον, η Red Bull έχει την υψηλότερη ταχύτητα στην ευθεία.

Έτσι, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της πίστας, ο αγώνας φαίνεται ισορροπημένος.

Η McLaren έχει κατακτήσει την pole position στους τέσσερις τελευταίους αγώνες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Νόρις και ο Φερστάπεν ισοβαθμούν με επτά pole position ο καθένας, ενώ ο Πιάστρι έχει κατακτήσει έξι.

Ποιος έχει το καλύτερο ρεκόρ σε αυτή την πίστα

Ο Φερστάπεν έχει κερδίσει τέσσερις φορές στο Αμπού Ντάμπι, κατακτώντας όλες τις νίκες του από το 2020 έως το 2023.

Ωστόσο, δεν είναι δίκαιη η σύγκριση μεταξύ των τριών οδηγών.

Κατ' αρχάς, αυτή είναι μόνο η τρίτη σεζόν του Πιάστρι στη F1. Ο Nόρις είναι στη F1 από το 2019 και ο Φερστάπεν από το 2015.

Ωστόσο, ο Νόρις δεν είχε ένα έστω και ελάχιστα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο μέχρι το 2023, ενώ ο Φερστάπεν κερδίζει αγώνες κατά διαστήματα από το 2016.

Και ο Nόρις ήταν κυρίαρχος στην πορεία του προς τη νίκη στο Αμπού Ντάμπι πέρσι.

Φόρμα

Η ανταγωνιστικότητα παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, τόσο μεταξύ των οδηγών όσο και μεταξύ των ομάδων.

Στο πρώτο μισό της σεζόν, η Red Bull ήταν ανταγωνιστική με τη McLaren μόνο σε πίστες με κυρίαρχες στροφές υψηλής ταχύτητας, όπως η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και η Ίμολα.

Ο Πιάστρι ήταν ο ισχυρότερος οδηγός της McLaren συνολικά στους πρώτες 14 αγώνες της σεζόν, ενώ ο Nόρις αντιμετώπισε δυσκολίες με ορισμένα στοιχεία της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, ο Nόρις ανέκαμψε μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, ανατρέποντας το προβάδισμα 34 πόντων που είχε ο Πιάστρι στα τέλη Αυγούστου.

Η Red Bull παρουσίασε πτώση της φόρμας της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να βρίσκεται 104 πόντους πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο αυτοκίνητό τους για το ιταλικό Γκραν Πρι στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταμόρφωσαν τη σεζόν τους, και ο Φερστάπεν σημείωσε τρεις νίκες και μια δεύτερη θέση σε τέσσερις αγώνες μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Στους δύο τελευταίους αγώνες, ο Φερστάπεν ήταν ο ισχυρότερος στο Λας Βέγκας και η McLaren στο Κατάρ. Ωστόσο, η πίστα του Άμπου Ντάμπι είναι πολύ διαφορετική από τις δύο προηγούμενες.

Δυναμική

Το έργο της McLaren είναι πιο περίπλοκο. Έχει δύο οδηγούς που διεκδικούν τον τίτλο και έχει δεσμευτεί να τους επιτρέψει να ανταγωνίζονται δίκαια μέχρις ότου ο ένας από τους δύο δεν έχει πλέον ελπίδες για το πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ο σαφής στόχος της ομάδας είναι να κερδίσει ο ένας από τους δύο οδηγούς τον τίτλο –και δεν έχει σημασία ποιος από τους δύο. Επομένως, μην αποκλείετε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει η McLaren κάποια τακτική.

Για παράδειγμα, αν ο Φερστάπεν κερδίζει και ο Πιάστρι είναι στην πρώτη τριάδα με τον Norris τέταρτο, αυτό θα έκανε τον Ολλανδό πρωταθλητή. Αλλά αν ο Πιάστρι έπεφτε μια θέση για να αφήσει τον Nόρις να μπει στην πρώτη τριάδα, ο Nόρις θα κέρδιζε τον τίτλο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν αναμενόμενο η McLaren να ζητήσει από τον Πιάστρι να βοηθήσει τον Νόρις -αλλά μόνο σε ένα σημείο όπου είναι σαφές ότι οι ελπίδες του Αυστραλού έχουν τελειώσει.

Στη Red Bull, ο Φερστάπεν είναι μόνος του. Εκτός αν, φυσικά, μια McLaren βρεθεί κατά κάποιον τρόπο πίσω από ένα από τα άλλα τρία αυτοκίνητα της Red Bull -τον Tsunoda και τα δύο Racing Bulls των Isack Hadjar και Liam Lawson.

Αν συμβεί αυτό, αναμένεται να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τους προσπεράσουν, όπως έκανε ο Σέρχιο με τον Χάμιλτον το 2021, παίζοντας τελικά καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Μentality

Η πίεση είναι σίγουρα μεγαλύτερη για τον Νόρις από οποιονδήποτε άλλο.

Όλο το χρόνο, η McLaren φαινόταν η ομάδα που θα κατακτούσε τον τίτλο των οδηγών, και αυτός είναι ο άνθρωπος που οδηγεί το πρωτάθλημα.

Ταυτόχρονα, αυτή είναι η πρώτη του ευκαιρία να κερδίσει τον τίτλο και η πρώτη ευκαιρία της McLaren για τον τίτλο των οδηγών από τότε που ο Χάμιλτον κέρδισε το 2008.

Ναι, ο Χάμιλτον ήταν μαθηματικά υποψήφιος και το 2010, αλλά 24 βαθμούς πίσω με μόνο 25 διαθέσιμους, δεν ήταν πραγματικά στο προσκήνιο.

Επιπλέον, η McLaren έχει αναδιαρθρωθεί ριζικά από τότε, και ενώ ο διευθυντής της ομάδας Αντρέα Στέλλα έχει συμμετάσχει σε αγώνες για τον τίτλο στο παρελθόν -συνεργαζόμενος με τον Μίχαελ Σουμάχερ, τον Κίμι Ράικονεν και τον Φερνάντο Αλόνσο- το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας δεν έχει.

Η σχετική απειρία τους φάνηκε κατά καιρούς φέτος, ειδικά στο Κατάρ, όταν ήταν η μόνη ομάδα που δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να κάνει pit stop υπό την παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας, με αποτέλεσμα να χάσει τη νίκη.

Πιθανότατα θα έχει γίνει κάποια ενδοσκόπηση και σε βάθος ανάλυση τις τελευταίες ημέρες ως συνέπεια αυτού. Κάποια ανησυχία και νευρικότητα θα ήταν κατανοητή.

Η Red Bull και ο Φερστάπεν, από την άλλη πλευρά, είναι πλήρως εξοικειωμένοι με αυτή την κατάσταση. Έχουν κερδίσει τους τέσσερις τελευταίους τίτλους οδηγών και είναι μια αδίστακτη, καλοδουλεμένη μηχανή νίκης.

Και ως ομάδα και οδηγός που το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν, και επιπλέον δεν περίμεναν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, δεν έχουν πίεση.

Ο Φερστάπεν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «δεν θα αλλάξει τη ζωή μου» είτε κερδίσει είτε όχι.

Μετά το Κατάρ, είπε: «Αυτό δείχνει ότι όλα είναι δυνατά. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, οπότε θα πάω εκεί και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω στο έπακρο το αυτοκίνητο, ελπίζοντας ότι θα είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι εδώ, αλλά θα δούμε».

Πηγή: skai.gr

