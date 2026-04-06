Η ΑΕΚ αποσπάστηκε πέντε βαθμούς από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη νίκη της στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των playoffs.

Το σημαντικότατο προβάδισμα που πήρε για τον τίτλο αποτυπώνεται γλαφυρά στη σελίδα Football Meets Data, η οποία με μαθηματικά μοντέλα δίνει τις πιθανότητες τίτλου στα πρωταθλήματα ανά την Ευρώπη.

Η «Ένωση», λοιπόν, έχει πλέον 74,3% πιθανότητες για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με μόλις 15,2%, ενώ ο ΠΑΟΚ, που έχασε κι άλλο έδαφος μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, είναι στο 10,5%. Ο Παναθηναϊκός δίνεται να έχει κάποιες μαθηματικές ελπίδες, της τάξεως του 0,8%.

Σημειώνεται πως την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, όταν και οι τρεις διεκδικητές ισοβαθμούσαν στην κορυφή, πρώτο φαβορί και με διαφορά δινόταν ο Ολυμπιακός, σε ποσοστό 47,2%, ακολουθούσε η ΑΕΚ με 27%, ενώ τρίτος στις πιθανότητες ήταν και τότε ο ΠΑΟΚ με 25,8%.

