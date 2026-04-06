Ο Παναθηναϊκός θα κάνει ζημιά σε όλους

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που όποτε σκοράρει εντός κερδίζει. Δεν σκόραρε δεν κέρδισε. 24 παιχνίδια ήταν αήττητος και μόνο η Θέλτα κατάφερε να περάσει από την Τούμπα.

Είναι η ομάδα που έχει το καλύτερο σερί στο πρωτάθλημα. Σε 13 αγώνες έτρεχε ένα σερί 11 νικών και 2 ισοπαλιών και σε όποια παιχνίδια σκόραρε κέρδιζε. Είχε δύο λευκές ισοπαλίες με Παναιτωλικό και ΑΕΚ. Η μοναδική ισοπαλία με γκολ ήταν επι της Μπραν με σκορ 1-1.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.