Ο σοβαρός Παναθηναϊκός έγινε… ρυθμιστής του τίτλου και φρέναρε τον ΠΑΟΚ

Με τις σκληρές μονομαχίες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός κοίταξε στα μάτια τον ΠΑΟΚ, τον εγκλώβισε και του έκοψε με το καλημέρα δύο υπερπολύτιμους βαθμούς, δημιουργώντας μπελάδες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, από την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.

Σε μία αναμέτρηση με τις ευκαιρίες να είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έφτασε μία ανάσα από το γκολ σε δύο περιπτώσεις, πρώτα με τον Γεντβάι στο 56’, ενώ στο 64’ ο Ζαρουρί έχασε ανεπανάληπτο τετ α τετ, για το οποίο βέβαια υπάρχουν υποψίες ότι ο μαροκινός ήταν εκτεθειμένος.

Οι «ασπρόμαυροι» έγιναν ιδιαίτερα απειλητικοί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Λαφόν να νικά με εντυπωσιακή εκτίναξη τον Γερεμέγεφ στο 47’, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του μέχρι και το σφύριγμα της λήξης.

Πλέον ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στον πόντο τον Ολυμπιακό και στο -2 την ΑΕΚ, με τους δύο να είναι έτοιμοι να δώσουν αυτή τη στιγμή το ντέρμπι κορυφής στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο μυαλό των κόουτς:

O Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, με τους Οζντόεφ-Ζαφείρη στα χαφ. Αριστερά ξεκίνησε ο Τάισον, δεξιά ο Χατσίδης και πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γερεμέγεφ ανέλαβε έναν πιο ελεύθερο ρόλο ο Κωνσταντέλιας.

Από την απέναντι πλευρά ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το κλασικό του πλέον 3-4-3 με τον Λαφόν στα γκολπόστ. Η αμυντική τριάδα απαρτιζόταν από τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ. Όλη την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Κυρακόπουλος, όλη τη δεξιά ο Καλάμπρια, με τους Μπακασέτα και Τσιριβέγια νε ξεκινούν στη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση αγωνίστηκαν οι Ταμπόρδα και Πελίστρι, με τον Τετέι τοποθετημένο στην αιχμή του δόρατος.

Το ματς:

Από λίγες έως ελάχιστες συγκινήσεις μας χάρισε το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να ζυγίζουν η μία την άλλη αποφεύγοντας τα πολλά ρίσκα σε άμυνα και επίθεση. Η πρώτη πραγματικά αξιόλογη ευκαιρία του παιχνιδιού ήρθε από πλευράς ΠΑΟΚ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μπάμπα νίκησε τους πάντες μέσα στην «πράσινη» περιοχή, πήρε την κεφαλιά, ωστόσο δεν στόχεψε σωστά με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 34ο λεπτό. Η μπάλα στρώθηκε στον Γεντβάι και ο Κροάτης λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ επιχείρησε ένα ευθύβολο σουτ, το οποίο κόντραρε και πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Τσιφτσή που έλεγχε απόλυτα τη φάση.

Με την επανέναρξη του παιχνιδιού το ματς πήρε αμέσως τα πάνω του και ο «Δικέφαλος» έδειξε τα δόντια του. Οι «ασπρόμαυροι» στο 47’ ξεχύθηκαν στην αντεπίθεση με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή έσπασε την μπάλα στον Γερεμέγεφ και αυτός επιχείρησε να εκτελέσει τον Λαφόν. Καταπληκτική η εκτίναξη του κίπερ του Παναθηναϊκού που απέκρουσε με δυσκολία. Λάθος απόφαση από τον Ίνγκασον να μην κάνει φάουλ στον Έλληνα άσο του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της φάσης για να βάλει οριστικό τέλος στην αντεπίθεση, την ώρα που η «πράσινη» άμυνα ήταν ανοιχτή.

Γρήγορη ήταν η απάντηση του Παναθηναϊκού με τον Γεντβάι να απειλεί ξανά από πλευράς φιλοξενούμενων. Στο 56ο λεπτό και μετά από «τσαφ» του Τετέι, η μπάλα στρώθηκε στον Κροάτη κεντρικό αμυντικό ο οποίος εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα κόντραρε, άλλαξε λίγο πορεία και έγλυψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή.

Η σπουδαιότερη ευκαιρία της αναμέτρησης ήρθε στο 64ο λεπτό από τα πόδια του Ζαρουρί και την εκπληκτική έμπνευση του Τσιριβέγια. Ο Ισπανός εκτέλεσε γρήγορα ένα κερδισμένο φάουλ πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός έφυγε ολομόναχος στην αντεπίθεση, ωστόσο στο τετ α τετ με τον Τσιφτσή δεν στόχευσε σωστά, με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο άουτ. Ίσως να ήταν εκτεθειμένος ο Ζαρουρί, ο επόπτης βέβαια δεν σήκωσε ποτέ το σημαιάκι του.

MVP: Εξαιρετικός και ανίκητος ήταν ο Ίνγκασον, με τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό να δεσπόζει στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Βέβαια στη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να αντιδράσει καλύτερα και να κάνει φάουλ στον Κωνσταντέλια, ακόμη και αν χρεωνόταν με κίτρινη κάρτα.

Η σφυρίχτρα: Δεν υπήρξε κάποια δύσκολη φάση για τον διαιτητή Σίλβεστρζακ, ο οποίος βέβαια ίσως άφησε αρκετά το σκληρό παιχνίδι και χάρισε μερικές κίτρινες κάρετες.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Χατσίδης (71’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Μπακασέτας (75’ Σάντσες), Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Πελίστρι (63’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (75’ Αντίνο), Τετέι (75΄Σφιντέρσκι).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.