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Σφοδρή επίθεση Φίγκο σε Ινφαντίνο: «Η πιο δόλια συμπεριφορά, έχει πει ψέματα και έχει εξαπατήσει - Να αποχωρήσει»

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Daily Mail, ο Φίγκο εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ινφαντίνο κατηγορώντας για ενέργειες που βλάπτουν το ποδόσφαιρο

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Φίγκο

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τζάνι Ινφαντίνο μετά τη ματαίωση ενός εξαιρετικά αμφιλεγόμενου σχεδίου για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, με τον θρύλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου Λουίς Φίγκο να ζητά την παραίτηση του Ελβετού παράγοντα από την προεδρία της FIFA.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Daily Mail, ο Φίγκο εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ινφαντίνο κατηγορώντας για μια σειρά από ενέργειες που βλάπτουν το ποδόσφαιρο.

«Η συμπεριφορά του είναι η πιο χαμηλού επιπέδου, η πιο δόλια και η πιο ιδιοτελής που έχω παρακολουθήσει ποτέ. Έχει πει ψέματα και έχει εξαπατήσει και προσπάθησε να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα εις βάρος του παιχνιδιού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίγκο.

Επίσης, χαρακτήρισε τη λειτουργία της FIFA υπό την ηγεσία του Ελβετού ως συμπεριφορά που θυμίζει «οργάνωση τύπου συμμορίας», εκφράζοντας παράλληλα την έντονη αντίθεσή του στις πρακτικές της διοίκησης.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Τζάνι Ινφαντίνο FIFA
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