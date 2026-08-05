Νέα αναφορά στην περίπτωση του Ντάνιελ Μπραγάνσα για τον Ολυμπιακό από την πορτογαλική A Bola. Η έγκυρη ιστοσελίδα της ιβηρικής σε σχετικό κομμάτι της το οποίο αφορά τα οικονομικά δεδομένα της Σπόρτινγκ και τα ποσά τα οποία αναμένεται να εισπράξει από τις φετινές της πωλήσεις, στέκεται και σε αυτή που... επίκειται να συμβεί και αφορά τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα στο άρθρο της, επικεντρώνεται στο υπέρογκο ποσό που πρόκειται να μπουν στα ταμεία της ομάδας και θα αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ για Ντιομαντέ, Πέδρο Γκονσάλβες και Μπραγάνσα.

Μέσα σε αυτό λοιπόν, η A Bola, σημειώνει ότι ο 27χρονος αμυντικός μέσος, είναι κοντά στο να αποχωρήσει από την Σπόρτινγκ για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών είναι προχωρημένες και το deal θα μπορούσε να φτάσει σε ένα πόσο από οκτώ έως και 10 εκατ. ευρώ.

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