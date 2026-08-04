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Η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο

Η ΕΠΟ με επιστολή προς την FIFA ενημέρωσε πως αποσύρει τη στήριξή της στον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο που διεκδικεί την επανεκλογή του

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Τζιάνι Ινφαντίνο

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) προστέθηκε στις άλλες ομοσπονδίες που ήραν τη στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με σημερινή επιστολή της προς τη FIFA, η οποία απεστάλη το μεσημέρι της Τρίτης, η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του για τη θητεία 2027-203.

Η απόφαση ακολούθησε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης μεριδίων εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπόθεση που προκάλεσε έντονη κριτική και από την UEFA, με την οποία συντάσσεται πλήρως η ΕΠΟ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΕΠΟ Τζάνι Ινφαντίνο FIFA ποδόσφαιρο
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