Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) προστέθηκε στις άλλες ομοσπονδίες που ήραν τη στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με σημερινή επιστολή της προς τη FIFA, η οποία απεστάλη το μεσημέρι της Τρίτης, η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του για τη θητεία 2027-203.

Η απόφαση ακολούθησε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης μεριδίων εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπόθεση που προκάλεσε έντονη κριτική και από την UEFA, με την οποία συντάσσεται πλήρως η ΕΠΟ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.