Αρχαιολόγοι εντόπισαν κοντά στο Κολοσσαίο ένα κτίριο του 2ου αιώνα μ.Χ., διακοσμημένο με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, το οποίο ενδέχεται να λειτουργούσε ως στρατώνας των πυροσβεστών της Αρχαίας Ρώμης, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρώμης.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασκαφεί πλήρως πέντε από τους οκτώ χώρους του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στο πάρκο Villa Celimontana, πρώην αριστοκρατική κατοικία του 16ου αιώνα στον λόφο Τσέλιο, έναν από τους επτά λόφους της αρχαίας Ρώμης, σύμφωνα με το Reuters.

Una domus aristocratica o una caserma dei vigili del fuoco di Roma è stata portata alla luce al Celio, uno dei sette colli della Capitale pic.twitter.com/bvms6ZmDMb — askanews (@askanews_ita) August 5, 2026

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που απεικονίζει δελφίνι, ψάρι, αστακό και καβούρι να περιβάλλουν έναν μεγάλο αμφορέα με δύο λαβές, καθώς και τμήματα ζωγραφισμένης οροφής διακοσμημένης με μεγάλους κόκκινους και μπλε κύκλους.

Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η τεχνοτροπία του ψηφιδωτού παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με άλλο που είχε βρεθεί σε στρατώνες των πυροσβεστών στην αρχαία Όστια, το λιμάνι της Ρώμης, περίπου 30 χιλιόμετρα από την ιταλική πρωτεύουσα.

Το εύρημα ενισχύει την εκτίμηση ότι το κτίριο ίσως αποτελούσε τμήμα των εγκαταστάσεων της Πέμπτης Κοόρτης (μονάδας) των Vigiles, του σώματος πυροσβεστών της Αρχαίας Ρώμης, οι οποίοι είχαν ως αποστολή τόσο την κατάσβεση πυρκαγιών όσο και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη θα βοηθούσε στην επαναξιολόγηση της έκτασης ενός από τα πιο σημαντικά στρατιωτικά συγκροτήματα της αυτοκρατορικής Ρώμης», ανέφερε η ανακοίνωση, μεταδίδει το Reuters.

Οι στρατώνες τους υδροδοτούνταν από κοντινό υδραγωγείο.Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι εξετάζουν και ένα δεύτερο ενδεχόμενο: το κτίριο να ήταν πολυτελής πατρικιακή κατοικία, παρόμοια με πολλές άλλες που έχουν αποκαλυφθεί στον λόφο Τσέλιο. Η υψηλής ποιότητας διακόσμηση φαίνεται να υποστηρίζει και αυτή την εκδοχή.

«Μόνο η ενδελεχής μελέτη των ευρημάτων και των κατασκευών που αποκαλύφθηκαν θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τη φύση του νεοανακαλυφθέντος κτιρίου», σημείωσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Οι ανασκαφές χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία της COVID-19.

Πηγή: skai.gr

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