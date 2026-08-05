Ο Αλέσιο Λίσι έστειλε το μήνυμα ενόψει της πρώτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, τονίζοντας τη δυσκολία του ζευγαριού αλλά και την ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και απόλυτα συγκεντρωμένη.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» αναφέρθηκε στη δυναμική της βελγικής ομάδας, στις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου, στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, αλλά και στην ατμόσφαιρα που περιμένει στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ζευγάρι με την Άντερλεχτ: «Είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις ένα ματς στην Ευρώπη, γιατί αντιμετωπίζεις μία ομάδα που δεν γνωρίζεις. Είναι πολύ καλή ομάδα, θα είναι σκληρά και ισορροπημένα ματς. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις καλές μας στιγμές στο παιχνίδι».

Για τη μεταγραφή του Γιαννούλη: «Αν πράγματι ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή θα μιλάμε για μία πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα. Ένας πολύ γρήγορος παίκτης, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα».

Για το ότι η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα: «Γνωρίζω ότι η αντίπαλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, όμως θα έρθουν εδώ να περπατήσουν στον αγωνιστικό χώρο και να δουν το στάδιο. Εμείς θέλουμε να προπονηθούμε στο γήπεδο της Άντερλεχτ. Και στην Πολωνία το ίδιο κάναμε, αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν θα το είχαν κάνει...».

Για τις διαφορές ανάμεσα σε Ντιναμό Κιέβου και Άντερλεχτ: «Είχαμε πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο για να αναλύσουμε την Ντιναμό και την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ άλλαξε προπονητή μέσα στο καλοκαίρι, οπότε η προετοιμασία έχει μία διαφορά εκεί».

Για τον τραυματισμό Ζίβκοβιτς και τον Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς νομίζω είναι εντάξει, σήμερα λογικά θα προπονηθεί και θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο. Ο Λουσέ έχει πολλές ικανότητες, τον πήραμε για box-to-box, όμως ξέρουμε ότι μπορεί να καλύψει πολλούς ρόλους στο γήπεδο. Θα δώσει ταχύτητα στην ομάδα, είμαστε χαρούμενοι που τον πήραμε και είναι στο χέρι του να αποδείξει ότι κάναμε καλή επιλογή».

Για την ενέργεια που βγάζει ο ΠΑΟΚ από τόσο νωρίς: «Δεν έχουμε κάποιο μυστικό, απλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και προσπαθούμε να προπονούμαστε με τον τρόπο που θέλουμε».

Για την 11άδα: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Περιμένουμε μέχρι την τελευταία προπόνηση έτσι ώστε να αποφασίσουμε για το βασικό σχήμα του αγώνα».

Για το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να επικρατήσει: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και τα πράγματα που δουλεύουμε, πρέπει να πάρουμε προβάδισμα στο πρώτο παιχνίδι. Η Άντερλεχτ έχει πολύ ταλέντο με ισορροπία σε νέους και έμπειρους παίκτες, αλλά και μεταξύ άμυνας-επίθεσης. Θα είναι δύσκολο ματς σίγουρα».

Για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα και τους τομείς που χρειάζεται βελτίωση ο ΠΑΟΚ: «Η Τούμπα ήταν φανταστική, ελπίζω και αύριο να μας υποστηρίξει με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω αμφιβολία, είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαγικά πάλι. Πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς. Πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε τέλειοι επειδή κερδίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα».

Για την προσαρμογή του στη Θεσσαλονίκη: «Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και η Ελλάδα γενικότερα. Η ζέστη είναι πολλή τώρα το καλοκαίρι. Αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια ελληνικά, αλλά δεν είναι εύκολα. Όταν ήμουν στο σχολείο μάθαινα αρχαία ελληνικά, αλλά μου έχουν πει ότι τα μοντέρνα είναι πολύ διαφορετικά. Ελπίζω το καλοκαίρι, αν μου ξανακάνετε αυτή την ερώτηση, να έχω μάθει περισσότερα σε σχέση με σήμερα».

Για το τι τον εντυπωσιάζει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ: «Μου αρέσει το συναίσθημα του να ανήκεις σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στον σύλλογο και δουλεύουν καθημερινά και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό με εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα».

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