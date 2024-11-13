FIBA Europe Cup: Πέταξε ψηλά ο Δικέφαλος του Βορρά, 92-69 τη Σζολνόκι Ολάι

Σε σπουδαίο βράδυ βρέθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ, μέσα στην Ουγγαρία και πάτησε την Σζολνόκι Ολάι με σκορ 92-69 για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν την απαραίτητη αντίδραση μετά την «σφαλιάρα» από την Πόρτο την προηγούμενη αγωνιστική (99-64) και πλέον εδραιώνονται στον 9ο όμιλο με ρεκόρ 5-1 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Φοβερός και τρομερός ο Σαβάρ Ρέινολντς που πέτυχε 32 πόντους και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σπουδαία νίκη της ομάδα του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε από την αρχή ξεκάθαρες τις άγριες διαθέσεις της, αν και το σκορ δεν πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Ούγγροι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να ακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ με τους πόντους να είναι 17-15 υπέρ των «ασπρόμαυρων».

Με την επανέναρξη του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ με σκοπό να «σκοτώσει» το παιχνίδι και να κλειδώσει τη νίκη, μαζί με την πρόκριση μία και καλή. Στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου η διαφορά είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων με το σκορ να βρίσκεται στο 59-49.

Εκεί οι γηπεδούχοι φάνηκε να… παρατάνε τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ να κάνει κανονικό πάρτι στην 4η και τελευταία περίοδο με τρομερό επιθετικό παιχνίδι σκοράροντας 33 πόντους μέσα στα τελευταία 10 λεπτά του ματς. Το σκορ έφτασε σε τεράστια ύψη από πλευράς «Δικεφάλου» δίνοντας στη νίκη μία θριαμβευτική μορφή, με τον φωτεινό πίνακα στο φινάλε να δείχνει 92-69.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 34-39, 49-59, 69-92

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.