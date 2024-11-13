Πάτησε τη Ρίγα στη «Sunel Arena» και εξασφάλισε το ευρωπαϊκό της μέλλον και μετά τη φάση των ομίλων στο BCL η ΑΕΚ Betsson BC.

Έχοντας εξαιρετικά ποσοστά πίσω από τα 6,75μ. με 14/29 τρίποντα (48,3%), αλλά και πολυφωνία στην επίθεση, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στους Λετονούς, τους οποίους και νίκησε με σκορ 80-70 για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η «Ένωση» εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη τριάδα του ομίλου που χαρίζει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, παραμένοντας μέσα στο κυνήγι της πρώτης θέσης - και μάλιστα με καλές πιθανότητες - για την απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπράις με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Κουζμίνσκας να προσθέτει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τους Χέιλ και Αλίν από 11 πόντους.

Για τη Ρίγα, που έπεσε στο 1-3, ξεχώρισε ο Σάνον με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Το ματς:

Η ΑΕΚ, που ξεκίνησε το ματς έχοντας στην πεντάδα τους Χαμπ, Χέιλ, Νετζήπογλου, Γκρέι και Γκόλντεν, μπήκε κάπως νωχελικά στο ματς, με τη Ρίγα να το εκμεταλλεύεται και να προηγείται με 7-0 στο πρώτο λεπτό. Με τρίποντο του Νετζήπογλου, η «Ένωση» μείωσε σε 3-7, προτού οι Λετονοί απαντήσουν με ένα γρήγορο 5-0 για το 3-12 στο 4’. Με τρίποντο του Χέιλ και δίποντο του Χαμπ στην επόμενη επίθεση, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 8-12, προτού τα μαζεμένα λάθη και η κακή αμυντική λειτουργία στα ριμπάουντ επιτρέψει στη Ρίγα να βρει εύκολους πόντους στη ρακέτα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +12 για το 9-21 στο 8’. Οι φωνές του Σάκοτα… έπιασαν τόπο, με τους γηπεδούχους να αντιδρούν και με τα τρίποντα των Κουζμίνσκας και Μπράις, τις βολές του Αλιν, αλλά και το απίθανο buzzer beater κάρφωμα του Κουζέλογλου, κατάφεραν να μειώσουν στο 19-23 της περιόδου.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το καλό finish του πρώτου δεκαλέπτου μπήκε η ΑΕΚ και στο δεύτερο. Με «σύμμαχο» την εξαιρετική και επιθετική της άμυνα, όχι μόνο κράτησε τη Ρίγα στους μόλις 4 πόντους για σχεδόν πέντε λεπτά, αλλά κατάφερε με καλάθια των Κουζέλογλου, Κουζμίνσκας, Αλίν και Σκορδίλη να πάει στο 36-27 στο 15'! Με δύο σερί τρίποντα του Αντρονικασβίλι οι Λετονοί μείωσαν στο 38-35 δύο λεπτά αργότερα, με τον Μπράις να γράφει το 40-35 και τον Χαμπ με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα να στέλνει την «Ένωση» στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 43-36.

Με το πόδι στο... γκάζι μπήκαν οι «κιτρινόμαυροι» στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Χάντερ Χέιλ με δύο back-to-back τρίποντα, αλλά και ένα του Αλίν λίγο αργότερα, πήγαν στο +10 για το 52-42 στο 23'. Η Ρίγα απάντησε με ένα δικό της 5-0 σερί (52-47), με τον Κουζέλογλου λίγο αργότερα να βρίσκει νέο τρίποντο για την ΑΕΚ για το 55-47 στο 25'. Κάπου εκεί ήρθε ένα «μπλακ άουτ» για την «Ένωση», η οποία έπαιρνε κακές και βιαστικές επιλογές στην επίθεση, με τους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 55-52 και λίγο μετά σε 59-54 στο 29', με τον Γκρέι στο φινάλε να γράφει το 62-56 του δεκαλέπτου.

Δυναμικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με το τρίποντο του Μπράις και τη βολή του Κουζμίνσκας να στέλνουν τη διαφορά στο +10 για το 66-56 στο 31'. Στη συνέχεια, οι Λετονοί μάζεψαν μέχρι τους 6 τη διαφορά (66-60), ωστόσο, οι πέντε πόντοι του Κουζμίνσκας και άλλοι τόσοι του Μπράις, έστειλαν την ομάδα του Σάκοτα στη μέγιστη υπέρ της διαφορά, στο +12 και το 76-64 στο 36'! Κάπου εκεί, η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των γηπεδούχων, αφού στον εναπομείναντα χρόνο, δεν επέτρεψαν στη Ρίγα να ξαναμπεί στο ματς, φτάνοντας έτσι στη νίκη με το τελικό 80-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 48-36, 62-56, 80-70.

