Με τεράστιες απουσίες θα έρθει στην Ελλάδα η Αγγλία με σκοπό να αντιμετωπίσει την ομάδα του Γιοβάνοβιτς για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Τα «τρία λιοντάρια» δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες των Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ράις, Σάκα, Φόντεν, Γκρίλις, Πάλμερ, Κόλγουιλ, Μπράνθγουεϊτ και Ράμσντεϊλ, την ώρα που στο «Νησί» αναφέρουν πως αυτό συμβαίνει διότι ακόμη δεν έχει αναλάβει ο Τούχελ, με τους ποδοσφαιριστές να μην βρίσκονται εσκεμμένα στην αποστολή.

Ο αρχηγός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, σε δηλώσεις που παραχώρησε άφησε «καρφιά» για τους συμπαίκτες του που βάζουν τον σύλλογο τους πάνω από την εθνική τους ομάδα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χάρι Κέιν:

«Είναι κρίμα προφανώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος και πιστεύω πως κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Για να είμαι ειλικρινής δεν μου αρέσει. Η Αγγλία πρέπει να είναι πρώτη, πριν από οτιδήποτε, οποιαδήποτε κατάσταση στον σύλλογο. Η Αγγλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για κάθε Άγγλο ποδοσφαιριστή και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν κάθετος σε αυτό. Δεν φοβόταν να πάρει αποφάσεις και να απομακρυνθεί από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες».

