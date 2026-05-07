Βασιλική εμφάνιση για την ΑΕΚ στην Μπανταλόνα. Η ομαδάρα του Ντράγκαν Σάκοτα νίκησε πανεύκολα την Μάλαγα στον ημιτελικό με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League της FIBA για τρίτη φορά στην ιστορία της (έκτη συνολικά παρουσία σε ευρωπαϊκούς τελικούς). Όσοι αγωνίστηκαν ήταν εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση, αλλά ο τελικός θα είναι μία άλλη υπόθεση, καθώς η Ρίτας Βίλνιους είναι απρόβλεπτη ομάδα, ενώ η Ένωση στον τελικό θα κουβαλά την ταμπέλα του φαβορί. Αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, είναι να παίξει την εκνευριστική (για τους άλλους) της άμυνα και να μην αφήσει τους Λιθουανούς να πιστέψουν στη νίκη.

Το ματς:

Ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε αρχική πεντάδα με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Γκρέι και Φίζελ, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Πετσάρσκι. Από την άλλη, ο Ίμπον Ναβάρο ξεκίνησε τον ημιτελικό με τους Πέρι, Πέρεζ, Μπαρέιρο, Οντίτζε και Κράβις, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ.



Ο ημιτελικός ξεκίνησε με την ΑΕΚ να ευστοχεί στις δύο πρώτες επιθέσεις της με δίποντο του Φίζελ και τρίποντο του Φλιώνη, για να προηγηθεί με 5-0, ενώ η Μάλαγα ισοφάρισε με follow του Κράβις και τρίποντο του Πέρι. Ο Φίζελ με εντυπωσιακό follow κάρφωμά του έκανε το 5-7, ενώ ακολούθησαν δύο διαδοχικά φθηνά λάθη σε επιθέσεις της Ένωσης, με τον Κράβις να ισοφαρίζει εκ νέου.

Ο Γκρέι με δύο βολές του έκανε το 7-9, ενώ η ΑΕΚ ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη και αποτελεσματική αμυντικά, κρατώντας πολύ χαμηλά την αντίπαλό της. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και δύο βολές του Λεκαβίτσιους έφεραν το 7-14, ενώ ο Κράβις σκόραρε το πρώτο καλάθι της Μάλαγα μετά από σχεδόν 6 αγωνιστικά λεπτά, διαμορφώνοντας το 9-14 με τη λήξη της πρώτης περιόδου!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να δυσκολεύονται επιθετικά και με τον Γουέμπ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 12-14, πριν απαντήσει ο Ναναλι για το 12-17! Ο Κράβις μείωσε για τη Μάλαγα, ενώ ακολούθησε ένα σερί 7-0 για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με 10 (24-14) μετά από τρίποντο του Λεκαβίτσιους και δύο σερί καλάθια του Σκορδίλη!

Ο Νάναλι με ένα δύσκολο λέι απ του έκανε το 16-28 και λίγο αργότερα ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για πρώτη φορά στον ημιτελικό, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 17 (16-33), με δύο βολές και ένα τρίποντό του! Ο Νάναλι έκλεψε και ο Μπράουν έβγαλε ένα άκρως εντυπωσιακό κάρφωμα σε αιφνιδιασμό για το 18-35, ο Καλινόσκι με το μόλις δεύτερο τρίποντο της Μάλαγα, μείωσε σε 21-35, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Νάναλι να ευστοχεί σε floater και να βάζει την ΑΕΚ στο +16 (21-37), με τη Μάλαγα να έχει μόλις 9/30 σουτ συνολικά!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Ένωση να μένει χωρίς καλάθι 3,5 για αγωνιστικά λεπτά και με τη Μάλαγα να εκμεταλλεύεται την περίσταση, φτιάχνοντας υπέρ της σερί 9-2, για να μειώσει σε 30-39. Ωστόσο, ο Μπάρτλεϊ απάντησε άμεσα για το 30-42 και με δύο βολές του έκανε το 31-44, ενώ ο Καλινόσκι με τρίποντο και ο Πέρι με λέι απ που ήρθε μετά από κλέψιμο του Πέρεζ στον Λεκαβίτσιους, διαμόρφωσαν το 36-44.

Ο Μπάρτλεϊ με νέο του τρίποντο έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στην ΑΕΚ (36-47), ενώ ο Νάναλι έγινε και εκείνος διψήφιος ευστοχώντας από μακριά, διαμορφώνοντας το 39-52! Ο Γουέμπ με ένα εντυπωσιακό του κάρφωμα έκανε το 41-52, πριν οι Γκρέι και Λεκαβίτσιους διαμορφώσουν το 43-56 της τρίτης περιόδου!

Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και να παραμένει σε «απόσταση ασφαλείας» από την αντίπαλό της, με τους Λεκαβίτσιους και Μπάρτλεϊ να ευστοχούν σε τρίποντο για το 47-64! Ο Μπράουν έκλεψε και πήρε καλάθι-φάουλ στην άλλη πλευρά του παρκέ για το +18 της Ένωσης (50-68), ενώ η Μάλαγα με ένα σερί της 7-0 πλησίασε στο 57-68, 4:09 πριν από το φινάλε.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78

