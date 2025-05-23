Λογαριασμός
Euroleague: Απαγορεύτηκε η είσοδος σε οπαδούς του Ολυμπιακού με ερυθρόλευκες κελεμπίες

Δεν επετράπη από τις Αρχές να μπουν στην Etihad Arena με τη συγκεκριμένη ενδυμασία - Μια ακόμα απόδειξη των αυστηρών μέτρων στο Άμπου Ντάμπι

EUROLEAGUE 2024-2025 FINAL-4 ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Μια ακόμα απόδειξη των αυστηρών μέτρων στο Άμπου Ντάμπι ήρθε λίγο πριν την έναρξη του Final Four.

Φίλοι του Ολυμπιακού προσήλθαν στην Etihad Arena ενόψει του ημιτελικού της ομάδας τους με τη Μονακό, φορώντας ερυθρόλευκες κελεμπίες.

Κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών, οι οποίες τους απαγόρευσαν να εισέλθουν στο γήπεδο με τη συγκεκριμένη ενδυμασία.

