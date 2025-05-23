Ο θρόνος της Ευρωλίγκας είναι κενός! Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην σκληρή Φενέρμπαχτσε, ηττήθηκε με σκορ 82-76 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, και δεν κατόρθωσε να υπερασπιστεί το «στέμμα» του στη διοργάνωση. Πλέον, θα παίξει στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/05, 17:00), με τον ηττημένο του άλλου ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά με λάθη, ενώ από ένα τέτοιο ο Όσμαν έκλεψε και κάρφωσε για το 0-2.Ο Χολ με τον Γκραντ αντάλλαξαν τρίποντα (3-5), με τον Κόλσον να βάζει τρίποντο και τον Χολ λέι απ για το 8-5. Ο Μπιρτς με κάρφωμα συνέχισε το σερί της Φενέρ (10-5), πριν ο Γκούντουριτς βάλει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο για το 13-5. Ο Γκραντ ευστόχησε σε ένα ακόμη μακρινό σουτ (13-8), πριν ο Γκέιμπριελ με φόλοου μειώσει σε 13-10. Ο Ναν με ατομική ενέργεια έφερε τον Παναθηναϊκό στον πόντο (13-12), όμως ο Χολ έβαλε ακόμη ένα τρίποντο για το 16-12. Ο Μπόλντγουιν πήρε δύο βολές και τις έβαλε (18-12), πριν ο Μπιμπέροβιτς ευστοχήσει από μέση απόσταση για το 20-12. Οι Χέιζ Ντέιβις και Όσμαν έβαλαν από ένα λέι απ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το 22-14 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Χέιζ Ντέιβις έβαλε ακόμη ένα δύσκολο τρίποντο, ενώ ο Λεσόρ σκόραρε με κάρφωμα για το 25-16. Ο Μπιμπέροβιτς βρήκε στόχο σε ακόμη ένα σουτ τριών πόντων (28-16), με τον Σλούκα να πετυχαίνει λέι απ για το 28-18. Ο Βόσνιος με τουρκικό διαβατήριο ευστόχησε και πάλι από μακριά (31-18), με τον Ναν να βάζει… τρίποντο με μία βολή και ένα λέι απ, πριν ο Γιούρτσεβεν καρφώσει για το 31-23. Ο Πιερ έδωσε λύση στη Φενέρ με χουκ (33-23), πριν ο Χολ εκμεταλλευτεί το μις ματς με τον Σλούκα για το 35-23. Ο Ναν έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με λέι απ (35-25), πριν βάλει δύο βολές για το 35-27. Η τουρκική ομάδα έχασε πολλές ευκαιρίες να ανεβάσει τη διαφορά σε ένα κακό διάστημα των «πράσινων», με τους Γκραντ και Χουάντσο να μειώνουν σε 36-31. Ένα καλάθι του Μπιμπέροβιτς και ένα buzzer beater του Ναν διαμόρφωσαν το 38-33 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μείωσε με δύσκολο χουκ (38-35), με τις δύο ομάδες να μένουν για αρκετή ώρα χωρίς καλάθι. Ο Ναν έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση ενός πόντου (38-37), όμως ο Μέλι με δύσκολο σουτ έγραψε το 40-37. Ο Ιταλός ψηλός πήγε στη γραμμή κι έβαλε δύο βολές (42-37), με τον Ναν να πετυχαίνει ένα δύσκολο γκολ φάουλ στη λήξη του χρόνου για το 42-40. Ο ΜακΚόλουμ έβαλε τρίποντο, όμως ο Ναν έβαλε ακόμη ένα δύσκολο καλάθι για το 45-42. Ο Όσμαν κέρδισε δύο βολές και τις έβαλε (45-44), πριν ευστοχήσει σε ακόμη μία για το 47-45. Ο ΜακΚόλουμ πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους με λέι απ, τρίποντο και βολή (53-45), πριν οι Ναν και Γκραντ ευστοχήσουν σε τρεις βολές για το 53-48. Ο Μπόλντγουιν κάρφωσε εντυπωσιακά και διαμόρφωσε το 55-48 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο ΜακΚόλουμ πήρε τρεις βολές και έβαλε τη μία για το 56-48. Οι Μέλι και Όσμαν αντάλλαξαν τρίποντα (59-51), με τον Τούρκο φόργουορντ να παίρνει έξυπνα τρεις βολές και να βάζει τις δύο για το 59-53. Ο Μπόλντγουιν έβαλε ένα σουτάκι, όμως ο Όσμαν απάντησε με δύσκολο τρίποντο για το 61-56. Ο Χολ μετά από χαμένο αμυντικό ριμπάουντ έβαλε τρίποντο, ενώ στη συνέχεια πήρε την αποβολή του Ναν και ευστόχησε σε λέι απ για το 67-56. Ο Γκραντ έδωσε λύση με δύσκολο λέι απ (67-58), πριν ο Όσμαν κάνει ακριβώς το ίδιο για το 67-60. Ο Λεσόρ κέρδισε δύο βολές και τις έβαλε (67-62), όμως ο Χολ έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο για το 70-62. Ο Όσμαν απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (70-65), πριν ο Λεσόρ βάλει 1/2 βολές για το 70-66. Ο ΜακΚόλουμ πέτυχε ένα απίστευτο σουτ (73-66) πάνω σε άμυνα, ενώ ένα καλάθι του Μπόλντγουιν τέλειωσε οριστικά το ματς, με τη Φενέρ να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 38-33. 55-48, 82-76

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.