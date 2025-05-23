Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκάφα των διοργανωτών: Κατά την παρουσίαση του Παναθηναϊκού ακούστηκε το όνομα του Γουόκαπ

Γκάφα με το καλημέρα στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, καθώς κατά την παρουσίαση του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό με τη Φενέρ παρουσιάστηκε και ο… Τόμας Γουόκαπ

Παναθηναϊκός: Κατά την παρουσίαση ακούστηκε το όνομα του Γουόκαπ

Η μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να αντιμετωπίζουν στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι τη Φενέρμπαχτσε (18:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, NovaSports Prime), με στόχο την πρόκριση στον δεύτερο διαδοχικό τελικό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των δύο ομάδων και δη των «πράσινων», υπήρξε και μια αστεία στιγμή, μετά από ένα λάθος των διοργανωτών!



Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση των ονομάτων των παικτών του Εργκίν Αταμάν, ακούστηκε και εκείνο του Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού!
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark